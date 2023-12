El presidente del ZDF revela: ¿Esto es lo que pasa con “Wetten,dass..?” | entretenimiento

¿Volverá pronto a las pantallas el programa de televisión más importante de los sábados por la noche en Alemania?

El presidente de la ZDF, Norbert Himmler (52 años), habló por primera vez sobre el futuro del programa de culto “Wetten, dass..?”. El gran espectáculo se celebró por última vez a finales de noviembre. Thomas Gottschalk (73) Fue moderado. ¿Debe continuar “Wetten,dass..” y cómo? Durante los próximos años permanecerá completamente abierto.

Al final de su último show, “Wetten,dass..?” El 25 de noviembre, Thomas Gottschalk pidió a una carretilla elevadora que lo sacara del teatro. Fotografía: Philipp von Dittfurth/DPA

Ahora parece que la emisora ​​no quiere abandonar el programa en absoluto.

Himmler para este último” ¿Apuesto…?” Ofreció: “Ese fue un gran momento de nostalgia que tuvimos allí. Mostró su fuerza y ​​coordinación una vez más. Ahora hagamos una pausa para pensar, basándonos en el título de James Bond: “Nunca digas nunca”.

Esto significa: ¡No cabe duda de que el espectáculo ha terminado para siempre! Incluso si Thomas Gottschalk regresa como presentador está fuera de discusión.

“El gerente seguramente no me llamará esta vez para traerme de regreso”, dijo Gottschalk al periódico Bild en noviembre. “Los administradores esperan con ansias y la televisión de mañana será diferente a la de ayer. El sábado por la noche frente al televisor, donde toda la familia reunida, ya no existe. Mi área de trabajo ha desaparecido”. Simplemente.”

ZDF suspendió en 2014 el programa clásico, que se lanzó en la década de 1980, debido a los bajos índices de audiencia. En 2021 se presentó un antiguo programa con Thomas Gottschalk, seguido de dos ediciones más en 2022 y en noviembre de este año con la impresionante cifra de 12,13 millones de espectadores.

Thomas Gottschalk con la estrella internacional Cher (77 años) en el sofá “Wetten,dass..?” En noviembre Foto: ZDF/Sascha Baumann

Según informa BILD, ZDF ya ha adquirido un amplio paquete de derechos para la marca “Wetten,dass..?” De la Oficina Alemana de Patentes y Marcas en 2022 – ¡hasta al menos el 31 de agosto de 2032!

Sin embargo, es poco probable que la serie “Wetten,dass..?” continúe. El próximo año. También porque el tiempo de preparación será muy corto.

PERO: BILD ha sabido por los círculos de ZDF que el regreso del programa en el verano de 2025 seguramente encontrará seguidores. Pero entonces, sin Thomas Gottschalk, pero con un relevo generacional.

Los posibles sucesores son Giovanni Zarrella (45 años), Barbara Schönberger (49 años) y Florian Silbereisen (42) Circulante.