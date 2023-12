Millonario: “Encontramos a un camarero en lamentable estado”. regional

Hamburgo – Este triángulo amoroso ocupó este año toda Alemania: Andreas Ellerman (56 años), Patricia Blanco (51 años) y el ex Dieter Bohlen Nadia “Nidal” Abdel Farraj.

Tras el compromiso del millonario Andreas Ellerman y su prometida, estrella de reality shows e hija de la leyenda Schlager Roberto Blanco, de 85 años, estalló en mayo, el magnate inmobiliario se mudó de su propiedad de 1,5 millones de dólares en las afueras de Hamburgo y comenzó una especie de Guerra de las Rosas.

Ellerman le propuso matrimonio a Patricia Blanco en la “Noche Roja” de la revista BILD en Hamburgo Foto de : Stefan Walocha

Nadel, que ya se había retirado de la vida pública durante un año, se puso en contacto con Ellerman, entabló amistad con ella y le dio nuevo coraje para afrontar la vida.

En una entrevista con T-Online, dijo: “Entonces encontramos a Nadia en una condición muy hambrienta y miserable, y después de eso tuve claro que teníamos que ayudarla. “Estaba gritando pidiendo ayuda y necesitaba recuperar sus fuerzas”.

Ellerman a la revista BILD: “Quiero devolverle la vida a Nadia y darle un punto de vista. Volveré a asistir a sus fiestas.

Pero eso no le cayó bien a Blanco, quien los acusó de tener una aventura. Ellerman le dijo a t-online: “Nader ya había perdido el favor de mi ex prometida cuando ella se mantuvo en contacto en ese momento. La señora Blanco pensó que yo comenzaría algo con Nadia o que estaría interesado en ella. Pero no fue así”. despertar algún interés en mí”.

Hubo una separación, Pasa a Ellerman. Continuó ayudando a Nadel a comenzar de nuevo y le dio un trabajo como cantante pop. Pero no siempre fue fácil con el bartender, algunos shows cancelados y un viaje a Mallorca cancelado…

El agente inmobiliario Andreas Ellerman y la estrella de telerrealidad Patricia Blanco (51) son pareja desde hace cuatro años. Foto de : Stefan Walocha

“Nadia es una buena persona, pero también sufre de una enfermedad llamada TDAH. Es una enfermedad en la que crees que una mujer siempre está borracha porque es hiperactiva, se mueve y salta inquieta. Este tipo de TDAH está bajo control cuando toma sus pastillas. “Y lo supe desde el principio. “Al final, cancelé la aparición en Mallorca por autoprotección porque me di cuenta de que no funcionaría y que nos harían pedazos”, dijo Ellerman a t-online.

Ellerman y Nadel actúan juntos Foto: imago/Jan Hübner

Después de incidentes de alcoholismo y problemas financieros, Nadel se mudó brevemente con su madre en el exclusivo distrito Blankenese de Hamburgo en 2019. Antes de eso, la ex de Bohlen había vivido durante años en un hotel de Hamburgo con amigos.

Camarero del gigante del pop Dieter Bohlin en 1999; ambos fueron pareja de 1989 a 2001 Foto: EPA

Ellerman continuó: “Ella siempre fue muy profesional en el estudio, en Schlagermov o en el Oktoberfest… Nadia nunca bebía alcohol. Siempre pedía spray de manzana. Se vuelve aún más descarado cuando la gente dice que estaba borracha. Eso no es cierto. .” Es cierto, simplemente no lo haces. Realmente me molestaba cuando se inventaba algo sólo porque alguien dudaba o era un poco hiperactivo.

Bartender y Ellerman en Hamburger Schlagermov 2023 Foto de : Stefan Walocha

Ellerman mantiene ahora una relación con el empresario danés Ilka, y se dice que la disputa con Patricia Blanco ha terminado y espera con confianza el nuevo año: “Ha habido mucha presencia mediática. Pero para 2024, espero Las cosas volverán a estar más tranquilas”.