“Le hice mal a la gente”

Leipzig – Cada año, no somos sólo nosotros los que miramos, sino… famosos de la televisión, música y deportes en los últimos doce meses. Pero esta revisión no siempre es positiva.

Este es también el caso de Camila Singo (49), que tiene en su canal de Instagram una foto de su infancia, con una mirada escéptica, así como una foto actual del estudio de televisión. a publicar.

El locutor, oriundo de Mukachevo, en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras con Eslovaquia y Hungría, es desde 2010 uno de los rostros del programa ARD “Presant” (de lunes a viernes a las 17:15 en Erste). fachada brillante que hay… Al final es simplemente una persona común y corriente con problemas cotidianos como todos nosotros.

La mujer de Leipzig escribió que 2023 fue “muy difícil, especialmente en la etapa final”. “Me he equivocado con la gente, y me han puesto a prueba muchas veces, incluso con respecto a mi salud, y he aprendido nuevamente que no importa lo que otras personas digan de ti o cómo te evalúen. Siempre es importante que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Tu corazón y tu mente te lo están diciendo”.

Es importante ser feliz todos los días, aunque el día anterior haya sido muy difícil. Al mismo tiempo, agradeció a sus más de 102.000 seguidores sus comentarios y que “algunos de vosotros también estáis intentando profundizar en el mundo de mis pensamientos”.