Retirada del mercado de Edeka y Marktkauf: Listeria en salchichas de ave de Gut und Günstig | Vida y conocimiento

Schon wieder ein Lebensmittel-Rückruf: Dieses Mal geht es um eine Geflügelwurst von Edeka. Grund sind krank machende Bakterien im Produkt. Betroffen sind Supermärkte in elf Bundesländer.

Nach dem Fund von sogenannten Listerien wird die „Delikatess Geflügel Fleischwurst“ der Marke Gut und Günstig mit der Chargennummer 71396010824 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.08.2024 von Hersteller Heidemark Landfrische zurückgerufen. Das Produkt wird vorwiegend bei Edeka verkauft. Betroffene Ware, die noch in den Filialen liegt, soll aus den Regalen genommen werden. Das teilte das niedersächsische Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium in Hannover mit und warnt vor einem Verzehr der betroffenen Würste.

Listerien sind stäbchenförmige Bakterien, die schwere Krankheiten auslösen können. Foto: imago/Science Photo Library

Elf Bundesländer sind von Wurst-Rückruf betroffen

Die Fleischwurst in der 400-Gramm-Verpackung (genauer: zweimal 200 Gramm) wurde laut Informationen auf der Website von Edeka vorwiegend in den Edeka- und Marktkauf-Märkten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland angeboten, außerdem in der südlichen Hälfte Bayerns und Teilen Hessens.

Die Verunreinigung wurde bei der Untersuchung von Proben in Baden-Württemberg festgestellt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Betroffene Produkte können in den Märkten zurückgegeben werden.

Leer también

Infektion kann schwere Krankheiten verursachen

Listerien sind Bakterien, die krank machen können. Bei einer sogenannten Listeriose treten grippeähnlichen Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen sowie auch Erbrechen und Durchfall auf. Besonders bei Schwangeren , Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem kann es zu einem schweren Verlauf mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung führen. Sogar ohne Symptome bei der Mutter kann das ungeborene Kind geschädigt werden.

Eine Listerien-Infektion äußert sich in den meisten Fällen innerhalb von 14 Tagen nach der Ansteckung.

Mehr zum Thema Lebensmittel-Rückrufe lesen Sie auf BILD.de hier.