Retiro de dos productos de Kaufland: en el peor de los casos, existe el riesgo de dificultad para respirar

El error del fabricante tiene consecuencias para Kaufland. Dos productos se ven afectados por el retiro. En algunos casos, esto no está exento de riesgos.

Neckarsulm / Dortmund – La temporada de barbacoas se acerca de forma lenta pero segura. Pero, ¿quién dijo que no puedes tirar salchichas, bistecs o brochetas a la parrilla en la sartén en el otoño y disfrutar un poco más en el verano? Cualquiera que persiga tales planes debe tener cuidado por el momento. Porque el producto de barbacoa en Kaufland es un producto Recuerdo afectado.

comida al por menor Kaufland sede Neckarsulm Número de empleados 148000 (2022), 84.000 de ellos están en Alemania

Retiro en Kaufland: dejar de vender dos productos de marca privada “K-take it vegetariano”

El motivo del retiro en Kaufland es una falla del fabricante. Van Loon Son, con sede en los Países Bajos, había supermercadoLos gigantes informaron que no se declararon alérgenos para dos productos. Se dice que Kaufland respondió de inmediato y comenzó a llamar.

En particular, los fanáticos de las dietas vegetarianas o veganas aún deben tener cuidado y ver si pueden dejarse influir por las ventas, porque se trata de dos productos “K-take it vegetariano” de la marca Kaufland. Se deben observar los siguientes detalles:

Producto: Brochetas vegetarianas “K-take it veggie”

Contenido: 160g

Lo mejor es usarlo antes de las fechas: 01/10/2022 y 14/10/2022

Lote: 817346, 819642, 819614, 819612

Número GTIN: 4063367380174

Contenido: 160g

Lo mejor es usarlo antes de las fechas: 01/10/2022 y 14/10/2022

Lote 817345, 819611, 819615

Número GTIN: 4063367380150

Dos tipos de brochetas de barbacoa de verduras se ven afectados actualmente por el retiro en Kaufland. © mix1 / Imago, Van Loon Son BV, Collage: RUHR24

Kaufland tiene que iniciar un retiro después de un error del fabricante: existen riesgos para la salud de algunos clientes

Pero no todos los clientes deben preocuparse cuando tienen los productos Kaufland antes mencionados en casa. Solo las personas alérgicas a la soja no deben comer brochetas vegetarianas bajo ninguna circunstancia.

Aunque la soja no está incluida en la lista de ingredientes, este es exactamente el problema y el motivo de llamar a Kaufland. El producto de barbacoa contiene soja, aunque no se anuncia. Un error para las personas con alergia a la soja no está exento de errores.

Retiro en Kaufland: en casos raros, existe el riesgo de dificultad para respirar cuando se toma

Según la Oficina de Salud y Seguridad Alimentaria del Estado de Baviera (LGL), el consumo puede causar síntomas como picazón e hinchazón de las membranas mucosas de los labios, la boca y la garganta. En casos raros, también son posibles reacciones como diarrea, tos y dificultad para respirar.

Según LGL, alrededor del 3 por ciento de la población alemana es alérgica a la soja. Los clientes de Kaufland que no son alérgicos a la soja pueden consumir productos “K-take it vegetariano” sin dudarlo.

Todos los demás clientes pueden devolver las brochetas en todas las sucursales de Kaufland en toda Alemania. Como es habitual con los reembolsos, se requieren reembolsos, incluso sin presentar el recibo.

