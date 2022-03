Retiro de pasta en Alemania: la Oficina Federal extiende la advertencia a la sopa

Los proveedores recuerdan las comidas preparadas que contienen pasta debido a la sustancia tóxica 2-cloroetanol.

Actualización, domingo (27 de febrero), 13:08: Dortmund – La racha de retiros de pasta no parece terminar. Después de que la comida para llevar con pasta ya afectara el retiro a principios de febrero, el viernes se vieron afectados tres tipos más. Sin embargo, la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria ahora ha informado sobre otras pastas que deberían retirarse de la venta.

Se amplía el retiro del mercado de fideos: el FBI advierte sobre una nueva variedad

Nuevamente, llamar a los fideos es fideos asiáticos instantáneos. En esta variedad también se detectó 2-cloroetanol. Por lo tanto, los consumidores deben tomarse muy en serio el proceso de pago. No se recomienda comer comida preparada. Sobre la convocatoria se conocen los siguientes detalles:

Producto: sopa instantánea de kimchi

Contenido: 120g

Número de pieza: L: 2021317649

Preferiblemente usado antes de la fecha: 19/05/2022

Fabricante: Nongshim Co. LTD, Seúl, Corea

Importador: Asia Express Food BV

El recuerdo de la pasta se extiende a esta sopa. © Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria

Asian Noodles Pull: sustancias nocivas que se encuentran en muchos productos

Primer informe viernes (25 de febrero) a las 14:42: Los fideos instantáneos son buenos para picar entre comidas. Incluso para las personas que tienen poco tiempo, a veces son la liberación que necesitan. Sin embargo, los fanáticos de la comida asiática y la comida rápida deben tener cuidado, ya que algunos productos están elaborados con ingredientes nocivos. recordar Claro.

El primer artículo es “Hao Hao Shrimp Flavor” con una mejor fecha antes del 6 de noviembre de 2022 y número de lote SG A7 09:42. El segundo retiro se refiere al “sabor a pollo Hao Hao” de la misma marca.

La fecha de vencimiento aquí es el 16 de septiembre de 2022 y el número de lote es SG B4 12:32. También se retiró la variedad “Mi Lau Thai Chicken Flavor”, que vence el 19 de septiembre de 2022. La marca es SG B5 06:26. El ingrediente 2-cloroetanol se encuentra en los productos.

El significado del número de lote. Solo los alimentos marcados con un número de lote pueden exhibirse en los mercados de Alemania. Esto está regulado por la Ley Alemana de Etiquetado (LKV). Usando el número, el productor debe poder asignar claramente de qué lote proviene el producto. El lote es la combinación de todos los productos elaborados en un solo proceso de producción.

Las marcas de pasta se encuentran principalmente en Internet. Por lo tanto, los clientes que quieran hacer pedidos de comestibles en línea deben estar atentos. La comida para llevar se puede comprar a través de pedidos por correo en línea de Amazon y de minoristas asiáticos en línea, entre otros.

Retiro del mercado de fideos asiáticos: los productos afectados se venden principalmente en Internet

La importación y exportación de Asia Fit Dock se cubrió con información específica sobre retiros de pasta. Muy nublado, como puerta de consumo productwarning.eu Encontrar.

“En nuestra opinión, los fabricantes, distribuidores o vendedores de los productos afectados no informan de manera completa e incondicional a los clientes finales. Esto no garantiza que la mayor cantidad posible de usuarios finales también reciban esta información”.

No está claro qué deben hacer los pacientes con los productos. Por lo general, los reembolsos se pueden devolver a los vendedores y los compradores recuperan su dinero. Sin embargo, Asia FitDoc no se ha pronunciado al respecto. Lo único que está claro es que la mercancía no debe comerse bajo ningún concepto.

Los consumidores deben tener cuidado, porque cada vez se saca más pasta de la gama. Solo recientemente ha habido una advertencia sobre muchos fideos instantáneos. La razón de esto es el componente 2-cloroetanol, que es un producto de reacción del óxido de etileno. Este es en realidad un pesticida que ya no está aprobado en Alemania y en toda la Unión Europea.

Menciona fideos asiáticos: estos tres productos se ven afectados por toxinas dañinas

Si el ingrediente se encuentra en los alimentos y se come, puede tener graves consecuencias para los humanos. Según Consumer Center, incluso una pequeña cantidad puede alterar el material genético y causar cáncer (más Servicios-Noticias en RUHR24).

Instant Noodle está siendo retirado del mercado actualmente. (Imagen de icono) © Jürgen Pfeiffer / Imago

Por lo tanto, las autoridades y los políticos están llamados a tomar medidas efectivas y unificadas para no poner este tipo de productos en el mercado. Sin embargo, esto no siempre funciona, porque otros productos también contienen toxinas. Por lo tanto, los clientes deben observar de cerca los tres productos mencionados antes de consumirlos.

