Acciones de Wirecard: la defensa depende de las empresas pornográficas

Estado: 2020/04/20 05:00 a. m.

¿No era gran parte del trato real? De eso se trata la Operación Wirecard, que continúa hoy. Según el ex director ejecutivo Brown, todo fue real. Él y sus abogados se están preparando. BR– Búsqueda de empresas pornográficas cuestionables.

Arne Meyer-Fünffinger y Josef Streule, BR

Apuestas pornográficas y apuestas en línea: Wirecard tiene sus raíces en los sórdidos rincones de Internet. Es por eso que el ex CEO Marcus Braun se ha visto obligado una y otra vez a pulir su imagen. Y así dijo en una entrevista en septiembre de 2018 que el sector erótico ya no juega un papel para el grupo.

Braun y sus abogados también siguen esta línea argumental en el juicio, que se desarrolla desde diciembre del año pasado, ante el Tribunal Regional Primero de Múnich. Wirecard entregó el procesamiento de pagos para estos clientes de alto riesgo a los llamados socios externos en Asia.

La Fiscalía de Múnich acusa al exjefe de Wirecard, entre otras cosas, de defraudar a bandas empresariales, que todo el negocio fue inventado con supuestos socios terceros y también las fantásticas ganancias del grupo. Esta versión está respaldada por el exgobernador de Dubai de Wirecard, Oliver Bellenhouse, quien también está acusado. Es el principal testigo del fiscal.

Braun y su exjefe de contabilidad, Stefan von Erva, negaron esto.El negocio de los socios externos existía, y las ganancias habían sido malversadas por una pandilla dirigida por el fugitivo Jan Marsalek. Como evidencia, los abogados de Brown citan numerosas transferencias a cuentas en Wirecard-Bank, entre otras. En total, unos dos mil millones de euros.

El negocio del porno juega un papel importante en la defensa

BR– Ahora la investigación muestra: el ex jefe de Wirecard también cuenta con empresas que todavía se consideran “grandes jugadores” en el sector de la pornografía. Sin embargo, su negocio no fue manejado por socios externos en Asia, sino por la propia Wirecard o por los llamados “adquirentes de marca blanca” de Europa conectados a Wirecard. Esto se muestra en muchas listas de traficantes de información privilegiada con más de 8,000 sitios pornográficos en la lista.

Aparentemente sus pagos fueron a través del sistema Wirecard. Llama la atención que en Estados Unidos y Europa se estén llevando a cabo investigaciones policiales o procesos judiciales contra muchas de estas empresas, en las que Brown se basa para su defensa. Se refería, entre otras cosas, a la supuesta distribución de pornografía infantil.

Una de estas empresas es Mindgeek. Hasta 2013, la empresa canadiense se llamaba Manwin. Con “Pornhub” se está ejecutando uno de los sitios web más exitosos del mundo. “Mindgeek es una especie de monopolio cuando se trata de plataformas de pornografía en línea”, dijo Haley McNamara, vicepresidenta del Centro Nacional sobre Explotación Sexual de EE. UU. (NCOSE). “Solo en los Estados Unidos, actualmente hay cinco demandas civiles comparables contra Mindgeek”, dijo el representante de la organización estadounidense.

Mucha gente se defiende de que las plataformas pornográficas del grupo hayan subido videos de ellos. Mindgeek Comentarios en BR– No preguntes sobre eso.

“Relación laboral impecable”

La empresa opera a través de decenas de empresas interconectadas. Tienen su sede en Gran Bretaña, Luxemburgo o Chipre, por ejemplo. documentarlo Investigación BR Disponible, instalar: Mindgeek era cliente de Wirecard a través de una filial en Irlanda. “La relación comercial existe desde mayo de 2009 y funciona sin problemas”, escribió el gerente de Wirecard en un correo electrónico de marzo de 2017, que envió a los miembros de la junta directiva de Wirecard, entre otros. En concreto, se refiere a MG Billing Ireland LTD.

El abogado defensor de Brown, Alfred Dierlam, cita a la compañía de pornografía MG Billing para exonerar a su cliente: la compañía está registrada con el socio extraterritorial de Wirecard, Al Alam de Dubái, en una lista de clientes y, por lo tanto, es “atribuible al territorio de socios extraterritoriales de Wirecard”, escribió. En una nota al tribunal de distrito de Munich. Dierlam sigue acusando al Ministerio Público de no haber esclarecido tales relaciones de clientes de terceros.

Pero, ¿Wirecard intercambió minoristas con socios externos? Un informante que ha manejado transacciones de alto riesgo en Wirecard durante años lo niega: “¿Cómo debería llevarse a cabo tal transacción si los comerciantes estuvieran conectados a través de Wirecard? Simplemente se envió a socios externos, y simplemente no salió”. .”

De hecho, la compañía de pornografía MG Billing Ireland fue uno de los mayores clientes de Wirecard hasta hace poco. Según una presentación interna de PowerPoint del 30 de septiembre de 2019, la empresa fue uno de los “30 comerciantes más adquiridos” con ventas anuales con tarjetas de crédito de 66 millones de euros. Según otra presentación realizada poco antes del colapso de Wirecard en junio de 2020, la empresa fue uno de los 10 principales clientes de Wirecard según la cantidad de transacciones procesadas.

Brown conoce las empresas pornográficas ‘solo por los archivos’

Cuando se le preguntó, el abogado de Brown dijo que solo sabía de las compañías de pornografía “solo a partir de archivos. No tiene conocimiento propio sobre MG Billing o sus afiliados”. Durante muchos años, Brown recibió correos electrónicos regulares que contenían resúmenes de la cantidad de transacciones de los comerciantes de Wirecard. Por regla general, estos resúmenes llegan todos los días, siempre alrededor de las 6:00 de la mañana.

MG Billing y otras empresas de Mindgeek han aparecido con frecuencia en las hojas de cálculo de Excel. ¿Un presidente de empresa que no quiere conocer a uno de sus clientes más importantes? Para Marc Liebcher, miembro de la junta de SdK Protection Association of Capital Investors eV, esto no es muy creíble. Dado que Brown se presenta a sí mismo como “el mejor director ejecutivo sabelotodo”, debe haber sabido que “entre mis mejores clientes se encuentran los proveedores de pornografía”.

Detenciones tras denuncias de violación

La reputación de otras empresas en el negocio de la pornografía cuyas transacciones de pago fueron procesadas por Wirecard, incluida Netlook s.r.o., es igualmente cuestionable. La empresa con sede en Praga posee y opera un sitio web llamado “Czech Casting” durante más de diez años. En un comunicado de prensa de julio de 2020, las autoridades de investigación checas acusaron a los proveedores del sitio pornográfico de trata de personas, agresión sexual y violación. Diez personas fueron detenidas tras allanar las viviendas. “El caso aún no está cerrado”, dijo un portavoz de la policía. Netlook respondió con una BR-Ninguna solicitud. En un comunicado de prensa anterior, el abogado de Netlook desestimó las acusaciones.

Netlook opera más de otros 20 sitios pornográficos. En enero de 2014, la empresa cotizará en el sistema Wirecard según una investigación realizada por ella. BR Activado como cliente. A fines de 2019, algunos sitios pornográficos de Netlook también fueron registrados por empleados de Wirecard de una empresa intermediaria con sede en el Reino Unido llamada One Stop Money Manager (OSMM). OSMM ha incorporado a varios otros proveedores de sitios pornográficos, ya que se han presentado acusaciones igualmente graves contra Netlook. OSMM es lo que se denomina un “adquirente de marca blanca”. Utiliza la infraestructura de Wirecard, por lo que los empleados de Wirecard conectan a los minoristas y los pagos se realizan a través del sistema Wirecard.

Según las cuentas del abogado de Braun, Alfred Dierlam, OSMM “transfirió 18 millones de euros en ingresos por comisiones a la cuenta PayEasy del socio externo de Wirecard en Wirecard-Bank”, escribió a BR A pedido. Esto podría ser “El comerciante era un cliente directo de Wirecard y fue remitido a socios externos”. OSMM no comenta sobre la solicitud. El organismo de control financiero del Reino Unido, la FCA, prohibió a OSMM hacer negocios en diciembre de 2019.

loción para los ojos?

Florian Eder, abogado defensor del acusado y oponente de Brown, Oliver Bellenhaus, describe los argumentos presentados por Brown y sus abogados como “decoración de ventana” y como un intento de desviar “cualquier flujo de pago a voluntad a un supuesto tercero afiliado o – en su caso – a lo supuestamente imputable a prácticas de apropiación indebida. El juicio de Wirecard continúa hoy y no se espera un fallo antes de finales de este año. El complejo pornográfico debe desempeñar un papel en el camino hacia allí.