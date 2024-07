Revisión de la Autoridad Disciplinaria de Stuttgart: ¿Por qué seis agentes arrestan a músicos callejeros argentinos?

Frieder Kam, orador y experto en negociaciones globales, conoció a los músicos de jazz y tango en Argentina hace unos ocho años y son amigos desde entonces. Para el Campeonato de Europa invitó al grupo de amantes del fútbol a su casa en Stuttgart, donde viven cerca de él. El coste del billete de avión es de 1.500 euros por persona; hay que traer dinero con la música callejera.

Sin embargo, los planes de tocar en Stuttgart pronto tuvieron que abandonarse porque los argentinos, que habitualmente actúan en los escenarios bajo el nombre de Desmadre Orgesta, tuvieron serios problemas con las autoridades reguladoras de la ciudad. “Este grupo sólo lo pasó mal en Stuttgart, por lo que se fueron a Suiza o Friburgo, donde no hubo problemas con la policía”, informa Friederkom: “Stuttgart es todo música callejera”. se ha vuelto cada vez más grave en los últimos años”.

El grupo fue amenazado con multas si se repetía la infracción.

Cuando los argentinos tocaron relativamente tranquilamente con el trombón, la caja y el bajo frente a la antigua y ahora vacía tienda Maud & Bengar durante el Campeonato de Europa, su juego terminó rápidamente. Por orden de las fuerzas del orden, llegaron 6 agentes de las fuerzas del orden de la ciudad y rodearon a los músicos como si los delincuentes estuvieran a punto de escapar. La ciudad estaba llena de atmósfera EM, pero los músicos callejeros podrían haber tocado más tiempo y más fuerte.

Frieder Kam, un amigo de la banda que estuvo allí durante el incidente, le dice a nuestro equipo editorial: “Las autoridades tomaron los datos personales de los argentinos y los amenazaron con multas si eran sorprendidos en medio de la música. El grupo, que hace dos años quedó en segundo lugar en el festival de músicos callejeros de Ludwigsburg, dijo que la segunda vez estaban “tan asustados” que no podían creer una ciudad tan alegre y festiva. Toma medidas duras aquí con seis hombres contra el renacimiento de la ciudad. Me viene a la mente el Palauest der Republik, un lugar de encuentro de moda en la ciudad de Com.





¿Qué dice la ciudad sobre este incidente? “A diferencia de otras ciudades, en Stuttgart no es necesario hacer una audición ni acudir previamente al ayuntamiento”, explica la portavoz del ayuntamiento, Johanna Salver. Cualquier músico callejero puede tocar en la ciudad si sigue las “reglas del juego” decididas por el ayuntamiento. De esta forma, se podrá reproducir música en determinados lugares y durante determinados periodos de tiempo en el centro de la ciudad. Sólo puedes jugar 30 minutos por hora. Se deben evitar los “instrumentos ruidosos y perturbadores” y mantener el silencio entre las 14:30 y las 16:00 horas.







“Teniendo en cuenta los numerosos usos que compiten por el limitado espacio público en un centro urbano concurrido, es esencial evitar molestias evitables a los residentes, vecinos y transeúntes”, afirma el portavoz. No todos los residentes están contentos con un sistema de sonido largo frente a su residencia o complejo comercial. La atención no debe centrarse en el uso individual, sino más bien en “usos parcialmente superpuestos o en competencia y su efecto acumulativo”.

¿Por qué se rió un músico?

Debido al Campeonato de Europa y a la estricta situación de seguridad, se ha aumentado el número de patrullas. Al conocer al grupo, un músico sonrió como se muestra en la película. La portavoz de la ciudad, Johanna Salver, asegura que no da la impresión de que nos traten como a criminales empedernidos. Frieder Kam, un amigo del grupo, explica: “Los músicos son argentinos, por lo que siempre sonríen cuando se enfrentan a las autoridades”.

De hecho, el incidente afectó duramente a sus amigos argentinos, sobre todo porque los amenazaron con quitarles el equipo. Desde entonces viajan desde Stuttgart para tocar en la calle, dice Kam. Lo considera especialmente malo para una ciudad que se considera un “lugar de diversión” y quiere defender el “cosmopolitismo”: “Se está extendiendo la voz internacionalmente sobre los músicos callejeros, que en Stuttgart son tratados más duramente que en otros lugares y, por tanto, evitan Stuttgart. más y más.”

El dueño de la librería critica el comportamiento de la ciudad y lo considera una “vergüenza para los demás”.

Un empresario de Königstrasse reaccionó al incidente enviando un correo electrónico a la oficina del alcalde Frank Knopper. Rainer Bartel, director general de la editorial Thalia/Widwer, conoce una solución: hacer que los “pobres músicos” graben una maqueta. “A los manifestantes en Stuttgart se les permite hacer cualquier cosa”, afirma, “por supuesto, hacer música, a los músicos no se les permite hacer nada”, afirma y añade que el comportamiento de la ciudad y, en particular, de las autoridades reguladoras es “nuevamente vergonzoso”, y el alcalde . La responsabilidad lo permite”.