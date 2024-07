Semino Rossi: ¡Por eso el viaje del aficionado argentino es muy importante para él!

En septiembre de este año, los fans de Semino Rossi tendrán una oportunidad especial de conocer su Argentina natal y disfrutar allí de un gran concierto del querido cantante. Pero, ¿qué pueden esperar exactamente los asistentes? Semino lo reveló ahora en una entrevista exclusiva con schlagerpuls.com. Recuerda el primer concierto de hace trece años, en el que participó Andrea Berg, ¡y reveló qué estrellas estuvieron presentes esta vez!

¿Qué deberíamos decir? Es imposible no seguir las historias de Semino durante horas… Esto quedó demostrado una vez más en nuestra reciente entrevista con él en el programa “Starnacht am Wörthersee” el fin de semana pasado. Con una sonrisa radiante y ojos chispeantes, la estrella del pop recordó su primer concierto en Argentina hace unos años… y realmente lo emocionó con la próxima gira por Argentina, que sin duda es algo muy grande en su corazón. Lea la entrevista completa aquí…

Schlagerpuls.com: Semino, tu viaje de súper fans a Argentina en septiembre. ¿Qué pueden esperar exactamente tus fans?

Semino rosado: “En 2011 apoyé por primera vez a mi país natal, Argentina, con un concierto. Recibí una llamada de Carlos Mayor, el Ministro de Turismo, quien me preguntó si podía ayudarme un poco. Gracias a ‘Vota por Cataratas’, personas de todo el mundo pueden votar por 7 Maravillas Naturales. Fueron veinte localizaciones en todo el mundo y en Argentina, incluidas las Cataratas del Iguazú.

Ahora estoy planeando un viaje a Argentina, donde también iré a las Cataratas del Iguazú. Nos vamos de gira por Argentina, terminando el viaje con un concierto en Puerto Iguazú. También se llevará a cabo en el mismo lugar donde realicé el concierto en 2011. Cuando pensábamos que vendrían 300 personas, ¡de repente 6.000 personas! En la zona viven 1,5 millones de alemanes de cuarta generación. Andrea Berg también estaba presente en ese momento. Subió al escenario y cantó ‘Me has mentido mil veces’… ¡6000 personas cantaron su canción en alemán! Andrea se sorprendió y me dijo: ‘Semino, ¿estamos en Argentina o en Dresde? ¿Por qué conoces mis títulos? Respondí: ‘Porque tocan tu música, escuchan la radio alemana y van a escuelas alemanas. El alemán sigue siendo su segunda lengua materna.’ Ambos quedamos impresionados por el maravilloso ambiente del concierto, lo cálido que fue y lo felices que estábamos.

El día antes de este espectáculo, una buena amiga mía vino a verme… un pueblo tribal guaraní de América del Sur y dijo que quería invitarme a algún lugar. A las once de la noche me llevó al bosque; la verdad es que estaba un poco asustado. Confié en ella, pero no sabía lo que me esperaba allí. Bromeé y le pregunté si necesitaba dinero y si quería secuestrarme. Ella dijo que no… y de repente se abrió un claro en medio del bosque. Quince niños vestidos de blanco se pararon en círculo frente a mí con antorchas en las manos y comenzaron a cantar una canción del Corán. Yo estaba como, ‘¡Te tendré como acto de apertura en mi programa mañana!’ Luego lo traje conmigo y fue un gran éxito. Regresé allí y les pregunté a mis amigos cómo podía ayudarlos si necesitaban comida. Ella dijo que no, que necesitan una escuela. Dije: “¿La escuela? ¿No tienes nada más, algo menos costoso que necesites? Para mí, una escuela era algo muy importante. Realmente me tomó un tiempo, pero ahora hay escuela.

Es una escuela preescolar con 170 niños, desde el primer hasta el séptimo grado. Llevo apoyando a Guaraní desde 2011 y este año vuelvo a hacer un concierto con invitados.. Ramon Rosley y Charlene definitivamente estarán con nosotros. Contamos con una orquesta de 15 músicos y el 100% de las ganancias se destinan a los 2600 Guranis que viven en la zona. Necesitan agua, un techo, casas donde vivir… necesitan muchas cosas que damos por sentado. Por eso estoy feliz de organizar y hacer este viaje… para volver a verlos a todos después de tantos años y actuar allí nuevamente. Por ejemplo, hay tres autobuses de Paraguay y tres de Blumena en Brasil, donde cada año se celebra el segundo Oktoberfest más grande del mundo. Muchos de ellos son de Alemania y tengo muchas ganas de hacer este viaje.

Schlagerpuls.com: ¿Eres parte de todo el viaje de los fans? ¿Cuánto tiempo pasas con los fans?

Semino rosado: “Volamos del 21 de septiembre al 1 de octubre… algunos huéspedes incluso se quedan hasta el 6 de octubre. Volaré el 23 de septiembre para reunirme con los fans en una finca en Estancia y hacer algunas paradas en Argentina. El 26 de septiembre tendré un concierto en Puerto Iguazú. La entrada cuesta $25.

Schlagerpuls.com: Va a ser algo muy especial: ¡claramente es una cuestión de corazón!

Semino rosado: “¡Sí claro! Yo siempre canto en alemán… pero cuando sabes que estás en tu país todos hablan español…/, pero si hablas alemán como segundo idioma, tienes que cantar en ambos. Digo “Buenas Noches” en mi lengua materna. Es genial que la gente entienda lo que digo. El programa será mitad alemán y mitad españolPorque esperan que diga ‘rosas rojas’, ‘pero tú’ y ‘momentos mágicos’ en alemán. En Argentina no tocan canciones españolas, tocan música alemana, éxitos alemanes!

