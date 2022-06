Revisión de Tatort “Schattenleben” (13.6.): Escena y secretos de FLINTA – SWR3

Durante una acción de motivación política, una casa se incendia. ¿Accidente o intención? Los detectives Valcke y Grosse se adentran en la escena de Hamburgo Flinta*. Es un buen y divertido thriller de domingo por la noche, dice Michael Haas, editor de SWR3.

Investigaciones sobre la escena de Flinta *

Mujer joven cortando verduras en su cocina. No tenía idea de qué persona enmascarada estaba parada justo detrás de ella y de repente la atacaba. Sin embargo, una persona no es un ladrón, sino un amigo de una mujer. Bromita entre radicales, porque así son los dos. Viven en una especie de comuna para lesbianas independientes de extrema izquierda. La policía habla de la escena FLINTA*, que representa a mujeres, lesbianas, bisexuales, personas no binarias, personas transgénero e identidades de género no binarias.

¿Accidente o ataque?

En la película, la policía clasifica a algunos de ellos como de línea dura, radicales libres a los que a veces les gusta prender fuego a sus camionetas estacionadas. Pero cuando el próximo auto se incendió, el fuego se extendió a la casa del oficial de policía. Su esposa resultó gravemente herida. La policía habló de inmediato de un ataque a las autoridades reguladoras.

Falke y Grosz se hacen cargo de la investigación y Ela, una ex amante, contacta rápidamente al inspector. Los dos se conocieron durante el entrenamiento policial. Pero Ela de alguna manera se metió en esta escena de *Flinta*.

Novia o policía – Julia Grosz necesita ayuda

Ela le cuenta a Grosz sus dudas sobre quién podría haber llevado a cabo el ataque, pero le pide que mantenga el asunto en secreto. Esto solo ya es difícil para la comisaria, porque ella es una oficial que debe denunciar la sospecha. Pero entonces Ela desaparece sin dejar rastro. Al menos ahora Julia Grosz necesita ayuda. Ella le pide apoyo a su colega Valki. Y sí, Falki está a su lado y confía en ella. ¡Qué bendición si no tienes que ver el ruido entre los inspectores un domingo por la noche! Falk es sensible y comprensivo. Eso es bueno para la relación con su compañero de trabajo y es bueno para toda la escena del crimen.

Conclusión de la revisión de la escena del crimen: dicho en voz demasiado baja, pero sigue siendo una buena idea

Solo me pregunto si la historia realmente dura 90 minutos. Me pareció un poco estirado. Pero cada uno tiene que decidir por sí mismo. De todos modos, hay buenas ideas por ahí, y también será algo emocionante. Pero lo más importante es que realmente disfrutes viendo. ¡Buena escena del crimen! Tres de cada cinco son alces.