Una adorable mirada de Campino a los 40 años de Tote Hosen | NDR.de – Cultura

Desde: 12/06/2022 21:15 Toten Hosen inició su gira anual de Flensburg con la película “Bommerlunder enfriado por hielo”. El cantante Campino echa la vista atrás y le cuenta lo que el punk y su banda significan para él después de 40 años.

Toten Hosen ha estado en la carretera durante 40 años. En el aniversario, los fanáticos no solo pueden esperar al grupo recientemente lanzado “Alles aus Liebe”, sino también celebrar el cumpleaños de la banda punk de Düsseldorf en varios conciertos. La gira comenzó el martes en Flensburg.

Mi voz: Die Toten Hosen: amigos punk de Düsseldorf (15 min)

La gira comienza en Flensburg: clásicos y errores divertidos

El público de Flensburg fue testigo de un concierto privado porque, según Campino, era “la última prueba antes de que realmente comience”. Lo encantador: “Intentas mucho. A veces se cometen errores, pero eso también divierte a la gente”.

También ha habido un verdadero clásico en la lista del grupo que la banda no toca todas las noches: “EisCooler Bommerlunder”, de los primeros días de la banda. “Hemos tenido invitados realmente distinguidos en Flensburg, a saber, los fundadores del Club Bloenchy en Hosby”, dice Campino. “Tocamos allí en 1983. Y pensamos: ‘Vamos a volver con estas primeras canciones de esa época'”.

La velada fue muy interesante para el público de Flensburg, también para la banda. “La gente cantó muy bien”, dijo Campino con entusiasmo. “Puedes ver que no han olvidado la letra. Estamos ansiosos por los conciertos de verano”.

“Todo es por amor”: Klaus-Maria Brandauer saluda

Según Campino, vuelve el título del recopilatorio de aniversario “It’s All Out of Love” del actor Klaus-Maria Brandor: “Una vez asistió a un concierto en Austria. Después del show no sabía si ir a él, me estaba preocupado, si este sería el evento adecuado para él”. Pero luego me dijo: “¿Sabes qué? Puedes ser tan duro como quieras, no he visto nada más hoy que amor puro’. Al final ha funcionado exactamente en estos 40 años”.

READ "Goku y Klass vs. ProSieben": cumplen su promesa y construyen una casa para Gätjen - TV Más información “Away Game” documenta el concierto secreto de Toten Hosen en la legendaria República Democrática Alemana. Una conversación con Campino sobre música y tiempo. más

Campino: “Yo era un niño fofo con un agujero en el pantalón”

Cuando Campino llegó al punk en su época de estudiante, dijo que no quería rebelarse contra sus padres con su música; sin embargo, descubrir el movimiento que se extendía desde Inglaterra fue su liberación personal: “Yo era un chico relativamente descuidado, no particularmente conspicuo”, actualmente en Segunda fila. Luego también tenía que vestirme para mi hermana mayor, ya menudo tenía un agujero en los pantalones. De repente, el punk convirtió en una vanguardia usar ropa gastada con agujeros. El movimiento fue como si hubiera sido hecho solo para mí. ¡Cambiaste mi vida! ‘, dijo el cantante en NDR TV.

Die Toten Hosen: casi 40 años con la misma formación

Con la excepción del baterista, Die Toten Hosen todavía toca en su formación inicial, un hecho que la banda aprecia cada vez más a medida que envejece. “Nuestro mayor logro es que hemos podido mantener nuestra amistad durante todo este tiempo”, dice Campino. “Todos sienten que están ahí el uno para el otro, incluso si tenemos discusiones, como lo están en cualquier otra familia. Pero el mantel nunca se corta. Solíamos menospreciar esta felicidad porque puede haber estado demasiado cerca de nosotros. Pero hoy puede permitirlo”.

El 15 de junio, un Totten Hussein en Rostock Aproximadamente un mes después, el 14 de julio, el grupo debutó como invitado. en Hamburgo.

Más información READ Inauguración Megapark en Ballermann: All Stars, GRAN FIESTA AQUÍ EN VIVO - gente 4 minutos En “A Game Out” este evento único ahora se narra exhaustivamente en un documental por primera vez. 4 minutos El rapero Rostock y la banda de Düsseldorf lanzaron juntos las canciones Scheiss Wessis y Scheiss Ossis. más En “Calle de la esperanza” Campino habla principalmente de su pasión por el fútbol. más