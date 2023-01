Revisión semanal y perspectiva: Ryzen 7000 sin ‘X’ no es mucho más lento que ‘X’

En la segunda semana de enero, la atención se centró en probar los procesadores Ryzen 7000 con un TDP de hasta 65 W (prueba). El Ryzen 5 7600, así como el Ryzen 7 7700 y Ryzen 9 7900 aparecen sin la “X” en el nombre, solo la CPU Ryzen 9 7950X de 16 núcleos seguirá estando disponible con un TDP completo de 170W.

Los puntos de referencia muestran que un menor consumo de energía, incluso con el Ryzen 9 7900, no hace mucha diferencia en comparación con la rama X. Con el procesador de 12 núcleos, la diferencia sigue siendo un 13 % mayor en las aplicaciones de varios núcleos. Pero incluso en aplicaciones de un solo núcleo, el Ryzen 9 7900X es solo un 4 por ciento más rápido y en juegos solo un 2 por ciento más rápido. En cualquier caso, no es el TDP lo que limita esto, sino las velocidades de reloj, que AMD generalmente reduce ligeramente.

No X, haz X en BIOS

AMD lanza el Ryzen 9 7900 por un PVP de 479€, el Ryzen 7 7700 por 369€ y el Ryzen 5 7600 por 259€. Sin embargo, dado que los precios de mercado de las variantes X han caído considerablemente en las últimas semanas, ambas variantes de la CPU actualmente cuestan más o menos lo mismo. Esto probablemente también se deba al hecho de que los nuevos procesadores se pueden cambiar a “X” en el BIOS, que luego se ejecutan más rápido pero también requieren más energía.

Intel es el primero en romper la marca de los 6 GHz

La nueva CPU insignia de Intel, la Core i9-13900KS, no es un competidor de los nuevos procesadores de 65 W de AMD, pero la CPU Raptor Lake sigue ocupando el primer lugar en los informes. 6 GHz sin overclocking con un consumo máximo de energía de 150 W TDP/PL1 o 253 W MTP/PL2 son el foco principal y la CPU limitada ya está disponible en las tiendas alemanas desde 780 €. El oponente es claro: Ryzen 9 7950X3D de AMD basado en Zen 4 3D, que saldrá en febrero junto con Ryzen 9 7900X3D y Ryzen 7 7700X3D más pequeños.

El segundo lugar fue para la herramienta MSI Afterburner, que no se ha desarrollado más durante varios meses porque MSI ya no puede pagar al desarrollador ruso debido a las sanciones impuestas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El proyecto ahora está en suspenso durante 11 meses y es “Puede que haya muertodijo el desarrollador de software. Como MSI ha anunciado ahora, se está intentando encontrar una solución al problema, con un resultado abierto hasta el momento. Mientras tanto, RivaTuner Statistics Server está siendo desarrollado por el mismo desarrollador, ya que la herramienta es independiente de Afterburner y MSI no se hace responsable de pagar.

Nuevas pruebas en la nueva semana.

A lo largo de la semana habrá más informes de prueba en ComputerBase, pero el comienzo del año sigue siendo notable. Casi no hay nuevos productos en este momento y todavía vendrán nuevos juegos durante mucho tiempo, pero a partir de la próxima semana habrá una verdadera exhibición de fuegos artificiales de nuevos juguetes de alta calidad durante semanas. También puede aparecer un benchmark Intel Core i9-13900KS, pero aún no está confirmado.

Con este material de lectura en tu equipaje, ¡los editores te desean un domingo relajante!