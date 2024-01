Rewe y Edeka lanzan un producto popular fuera de su gama | dinero

Los amantes de lo dulce ahora deberían ser valientes: Rewe elimina de su gama todos los productos del fabricante de helados Häagen-Dazs. Esto es lo que escribe el portal del consumidor. “chip”.

“El helado producido por la empresa estadounidense ya no está disponible para su compra en Rewe y Edeka”, se lee en el informe. Aún no se ha respondido a una solicitud de Edeka. “Se ha interrumpido el suministro de sabores de helado”, explicó Rewi. Motivo: La demanda no cumplió con las expectativas.

El helado con galletas Häagen-Dazs es un producto caro Foto de : Edica

“Una vez que se vendan los lotes restantes, Häagen-Dazs desaparecerá por completo de las sucursales”, escribió Chip.

◀ ¿Ya lo sabías?

La marca Häagen-Dazs es una palabra inventada. Los creadores de la empresa querían que su producto pareciera lo más exótico posible en el mercado americano. Y así, en 1960, la pareja judía polaca Rose y Robin Matos decidieron elegir un nombre que sonara danés.

Dinamarca no fue elegida por casualidad. “El único país que salvó a judíos durante la Segunda Guerra Mundial fue Dinamarca”, dijo en una entrevista Matos, quien murió en 1994. Así que inventé un nombre danés completamente ficticio y lo registré. Häagen-Dazs no significa nada, pero llama la atención, especialmente por su signo distintivo.