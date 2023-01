Ride on the Edge 3 revela su primer juego • Nintendo Connect

NACON y RaceWard Studio, el sello de carreras de Nacon Studio Milan, muestran hoy la primera etapa del Isle of Man Tourist Trophy en su nuevo tráiler de juego.

TT Isla de Man: paseo en el borde 3 Permite que la comunidad experimente la emoción de la carrera de motos más peligrosa del mundo. El juego estará disponible en mayo de 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X | S y Nintendo Switch.

Mientras los paisajes se precipitan ante los profesionales de las carreras a una velocidad de más de 300 km/h, no deben distraerse con nada, porque el más mínimo error puede ser fatal. La primera etapa de la experiencia, recreada a escala 1:1, es una fuerte bajada desde Bray Hill. Luego viene la primera sección del recorrido, que requiere fuertes frenadas, seguida de una serie de curvas cerradas y abiertas que se conectan a la espalda mediante rectas. Estos importantes cambios de velocidad requieren un posicionamiento perfecto en la carretera y una visión impecable.

Los muchos peligros no son las únicas sorpresas que los fanáticos tienen reservadas. Muchos edificios famosos como iglesias, el Railway Inn, Twisted Chimneys of Glen Vine y el Crosby Hotel se pueden ver en el camino.

Basado en nuevas fotos de TT Isla de Man: Ride on the Edge 3 Y desde una perspectiva en tercera persona, es posible mostrar la posición dinámica del piloto al cambiar de posición en la moto. La recreación fiel de casi 40 dispositivos de motocicletas populares y la física mejorada aseguran una inmersión más profunda en el juego en la vista de la cabina.

TT Isla de Man: Ride on the Edge 3 No solo es una recreación del hipódromo oficial del evento, sino que incluye una nueva característica de ‘Open Roads’, que recrea fielmente los recorridos oficiales de la Tourist Cup y otras rutas en la Isla de Man. La isla se puede explorar a través de 11 eventos no oficiales diferentes que incluyen contrarreloj, salidas en grupo y otros desafíos. En los modos de carrera de las clases Superbike y Supersport, los fanáticos compiten entre sí en el transcurso de una temporada completa e intentan desbloquear tantas mejoras para su motocicleta como sea posible. Por fin llega la carrera final: el Tourist Trophy.

TT Isla de Man: Ride on the Edge 3 Contiene las siguientes características: