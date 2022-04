Riesgos de infección por el virus Corona: ¿Qué papel juega el tipo de sangre?

Al comienzo de la pandemia, hubo numerosos estudios que mostraron que el tipo de sangre juega un papel fundamental en el riesgo de infección y el curso de la enfermedad en Covid-19. Ahora hay un nuevo estudio de Francia que, como muchos otros, ha llegado a la conclusión de que las personas con sangre tipo 0 tienen menos probabilidades de infectarse con el coronavirus. Al mismo tiempo, según la conclusión de la nueva investigación, las personas con tipo de sangre 0 son especialmente buenas para transmitir el virus a los demás, y por eso se les llama “supersloyers”.

Consecuencias Un estudio de Francia publicado en la revista “Frontiers in Microbiology”. También tiene sentido para el científico Andre Frank de la Universidad de Kiel. el ya tenia En junio de 2020, un estudio que llamó mucho la atención Publicado sobre la relación entre los grupos sanguíneos y la infección corona. Sin embargo, Jacques Le Pendu, jefe del trabajo ahora publicado, advierte en una entrevista de BR: El tipo de sangre por sí solo no protege contra la infección por corona, y ciertamente no contra una variante de omicrón.

Crucial en caso de transmisión: compatibilidad del tipo de sangre

Para su estudio, el equipo dirigido por Jacques Le Pindo de la Universidad de Nantes entrevistó a más de 300 parejas interconectadas, una de las cuales tenía el coronavirus. El objetivo del estudio era averiguar con qué frecuencia se infectaba la otra pareja y qué tipo de sangre tenían las personas.

El resultado fue que las personas cuyos tipos de sangre eran incompatibles en el caso de una transfusión de sangre tenían menos probabilidades de ser infectadas por sus parejas en comparación con aquellas cuyo tipo de sangre era “compatible” con su pareja, como los investigadores llaman compatibilidad de pareja. otro. Según el líder de investigación Le Pendu, el riesgo de infección fue “más de un 40 por ciento menor”. Por qué también significa que las personas con el tipo de sangre 0 tienen el riesgo más bajo de contraer el coronavirus es bastante simple: después de todo, el tipo de sangre 0 solo es compatible con su propio tipo de sangre.

Digresión: ¿Por qué los tipos de sangre no coinciden?

La razón de la “incompatibilidad” de los diferentes grupos sanguíneos son las pequeñas proteínas de los glóbulos rojos, llamadas antígenos. El grupo sanguíneo A tiene antígenos A correspondientes, B tiene antígenos B. La sangre del grupo 0 no contiene ningún antígeno, pero contiene anticuerpos contra A y B, que atacan las células. Si a las personas con el tipo de sangre 0 se les administra sangre del tipo A, B o AB en una transfusión, su sangre se coagulará, lo que puede poner en peligro su vida.

¿Por qué las personas con tipo de sangre 0 corren menos riesgo?

Según los hallazgos de los investigadores dirigidos por Le Pendu, es precisamente esta defensa de anticuerpos la que también podría ser la razón por la cual las personas con tipo de sangre 0 están especialmente protegidas de la infección por el virus Corona. Es decir, cuando el coronavirus “incorpora antígenos de tipo sanguíneo en su superficie”, lo que Le Pindus cree que podría ser.

Entonces, las personas con el tipo de sangre 0, gracias a los anticuerpos contra A y B, pueden combatir bien los virus corona, al menos si pertenecen a personas con un tipo de sangre diferente. distancia Estadísticas de la Cruz Roja Alemana Un poco más del 40 por ciento de la población en Alemania tiene sangre tipo 0.

Tipo de sangre 0: bajo riesgo de infección, pero muy prevalente

Sin embargo, el tipo de sangre 0 tiene un inconveniente con respecto a la epidemia de Corona, según investigadores franceses en su estudio. Debido a que el tipo de sangre 0 no tiene antígenos en la superficie de las células sanguíneas, las personas con el tipo de sangre 0 pueden circular con más frecuencia. El virus que transmiten no contiene antígenos coincidentes. A pesar de la presencia de anticuerpos, pueden multiplicarse sin obstáculos y causar enfermedades.

Andre Frank, un microbiólogo de la Universidad de Kiel, también está convencido de que este es el caso. “Estos virus pasan desapercibidos, lo que significa que si estos virus se encuentran con una persona que tiene anticuerpos contra A y B, estos virus no se pueden identificar muy bien”, explica en una entrevista con BR.

La infección por corona depende de los genes, el sistema inmunitario y el estado de vacunación

Pero según los expertos, no es solo el tipo de sangre lo que determina el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Los genes, el sistema inmunitario y el estado de vacunación también juegan un papel. Por ejemplo, la información genética de un receptor en las células de algunas personas cambia ligeramente, lo que dificulta la penetración de los coronavirus. Lo siguiente se aplica al sistema inmunológico: cualquiera que haya tenido que luchar contra virus similares antes está mejor protegido contra la infección.

El estado de vacunación también es importante, asegura el investigador alemán Andre Franke. Al igual que los franceses, encontró un riesgo reducido de infección en personas con sangre tipo 0 en sus estudios. Sin embargo, los valores estaban “al 20 por ciento de protección relativa”, no más del 40 por ciento, como muestra el análisis de datos de los franceses. Esto muestra, según Frank, “cuán importante es simplemente vacunarse para aumentar drásticamente esta protección relativa”.

El científico francés Le Bindou también advirtió contra confiar en la protección del tipo de sangre para la infección por coronavirus: “Personalmente, tengo el tipo de sangre 0 y, sin embargo, he tenido un omicrón. Por lo tanto, debe tomar las mismas precauciones, independientemente del tipo de sangre”. También señala que él y otros han examinado la protección solo contra delta y variantes más antiguas, pero no contra omicron.

De acuerdo con el estado actual del conocimiento, es relativamente probable que las personas con tipo de sangre 0 tengan una protección algo mejor contra omicron o futuras variantes. Pero esto aún no ha sido probado científicamente.