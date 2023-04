Robert Habeck creó un asombroso milagro económico – en Polonia

A veces, dos simples números lo dicen todo: 19 millones de euros y 12 mil millones de euros. El escándalo es tan grande que otros medios – La perspicacia de Tychy A continuación, ya no puede hacer la vista gorda ante el hecho de que el Ministerio Federal de Economía ahora está gobernado por un clan familiar, como fue el caso en el Renacimiento en los Estados Pontificios y partes de la Toscana por los Borgia. De un clan familiar proviene del think tank verde Agora Energiewende en el sentido más amplio.

Agora Energiewende anunciará donaciones de 19 millones de euros en 2022, después de 2021 de casi 15 millones de euros y “solo” casi 8 millones de euros en 2020. Según Wikipedia, el mayor donante es la “American Climate Necessities Foundation”. De esta manera, se puede ver, si se quiere, la abrumadora generosidad de los benefactores estadounidenses en las donaciones. Dado que es probable que aumente el deseo de donar en 2023 a la luz de los grandes éxitos de la desindustrialización de Alemania, no debería sorprender que los Verdes gobernantes encuentren formas en las que las donaciones ya no tengan que informar a sus grupos de expertos. Ya se han hecho los primeros avances en esta dirección.

La segunda cifra es de 12.000 millones de euros. Esta cantidad, 80 por ciento en efectivo, 20 por ciento en acciones, la paga la empresa estadounidense Carrier Global, uno de los mayores fabricantes de sistemas de refrigeración a nivel mundial y también cotizada, para adquirir la denominada división de Soluciones Climáticas de Weissmann, una buena muy buena alemana. para la producción de bombas de calor. También se incluyen algunas fotovoltaicas. El hecho de que la opa se publicara inmediatamente después de la apuesta de Habeck por la bomba de calor -lo que es contrario a la Ley Básica, porque no depende del Estado lo que sus ciudadanos instalen para calefacción- fue aprobado por el gabinete, incluido el iliberal FDP. , arroja luz sobre las acciones de los Verdes a expensas de Alemania.

Si el alcalde de una ciudad anuncia que mañana habrá cerveza gratis las 24 horas y un clan que vive a tres días de la ciudad se presenta el día de la cerveza gratis, la única explicación que queda es que el clan ya anunció dos días antes de enterarse anuncio público del alcalde. También es posible que él y los demás que se reunieron para el día de la cerveza gratis y desplazaron a los locales persuadieron al alcalde para que tomara esta decisión. Incluso el gobierno Handelsblatt Llegamos a la conclusión de que “los fabricantes asiáticos de bombas de calor se beneficiarán enormemente” al forzar las bombas de calor Habeck, y las empresas alemanas sufrirán.

Pero no sólo los fabricantes asiáticos ganan dinero con el edicto de Habeck que expropia a los ciudadanos alemanes, sino también, por supuesto, las empresas bursátiles estadounidenses. Viessmann, el mayor fabricante de bombas de calor de Alemania, creció un 19 por ciento el año pasado, mientras que las ventas ascendieron a 4.000 millones de euros. Similar al Gran Salto de Mao, el decreto obligatorio de Habeck creó un crecimiento artificial en el mercado de bombas de calor que no fue causado por la economía sino por la política. Tanto si los ciudadanos lo quieren como si no, y si pueden permitírselo o no, Habeck y su gente de Agora Energiewende quieren que instalen bombas de calor en sus hogares. Y si puede permitírselo, no es dueño de una casa en la nueva República de Habeck y Graichen.

El empresario familiar Weissman justifica la venta diciendo que solo puede defenderse de la competencia asiática en un mercado que está creciendo debido a regulaciones obligatorias y una economía planificada impuesta brutalmente si amplía sus capacidades. Sin embargo, Viessmann no tendría que vender a Carrier Global ni establecer ningún tipo de conexión con Carrier Global, porque Viessmann se habría hecho pública o utilizado un “bono verde”. Según los informes, los especialistas financieros en Frankfurt estaban dispuestos a trabajar con la empresa para organizar el financiamiento para la expansión de las capacidades de producción.

Pero Fisman prefirió vender a los estadounidenses que estaban interesados ​​en una empresa que se volvería muy atractiva como resultado de una ley. Esta ley surge ahora, entre otras cosas, de la utopía totalmente eléctrica del Agora Energiewende, cuyo jefe Patrick Gretchen se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores a su debido tiempo con la formación de un gobierno de semáforo en Habeck. Las ganancias que las compañías asiáticas y Carrier Global obtendrán en Alemania en el futuro se pagarán mediante el empobrecimiento forzado verde y la expropiación forzada verde de los ciudadanos alemanes. Esencialmente, con la Ley de Bombas de Calor, Habeck está introduciendo un nuevo capitalismo verde en Manchester.

También es probable que el acuerdo atraiga al departamento de políticas del Ministerio Federal de Economía, encabezado recientemente por Elga Bartsch, quien proviene de los servicios financieros de BlackRock y del administrador de activos de EE. UU., porque las acciones de Carrier Global están en manos de una empresa conjunta. Dinero y otros inversores institucionales, y para ellos, la dictadura de comprar bombas de calor significa un aumento de las ganancias.

Los 14.500 empleados de Viessmann también se ven directamente afectados por el acuerdo, 8.000 en Alemania en total y 4.500 en el sitio tradicional de Allendorf, Hesse. El presidente de la empresa, Max Fissmann, siempre se ha referido a los empleados como miembros de la familia y ha anunciado que no hay planes de despido. Pero, ¿cuál es el impacto de una contribución del 20 por ciento en la planificación empresarial?

La presidenta del Grupo Parlamentario Verde, Katharina Droege, defendió el acuerdo de las críticas con las palabras: “Si ahora las empresas con mucho capital de inversión ingresan a este mercado, muestra que se espera un gran potencial de crecimiento aquí”. Para agregar que este crecimiento fue organizado políticamente, el crecimiento de las ganancias de las empresas y la miseria para los trabajadores y ciudadanos. Porque el potencial de crecimiento existe solo porque el Estado obliga a los ciudadanos a comprar productos que tal vez no comprarían voluntariamente, al menos no a tal escala. Con esta ley, que amerita una dictadura, los ciudadanos solo tienen derecho a comprar una marca u otra, pero tienen que comprar el producto.

Es sarcástico y lleno de desdén cuando Droege también afirma: “Si se confirma la noticia, esperamos que los inversores comprometan puestos de trabajo e inversiones en el sitio alemán”. En 2004, Carrier Global adquirió la tecnología de refrigeración de Linde AG. En 2005, Carrier Global dejó de producir tecnología de refrigeración en Alemania y la trasladó a Francia y la República Checa. En ese momento eran unos 1.200 puestos de trabajo.

Incluso si se susurra, como siempre ocurre en estos casos, que el sitio de producción de Allendorf permanecerá, la decisión en última instancia depende de Carrier Global, y es bien conocida la forma en que Carrier Global decidió en 2005.

Por cierto, Bosch ha demostrado lo rápido que se puede hacer. Tan pronto como los dictados de la bomba de calor de Habeck salieron del tesoro, Bosch anunció que la empresa invertiría 255 millones de euros en una nueva planta, en Polonia, en Dobromierz, cerca de Wroclaw. Para 2027, se crearán 500 puestos de trabajo en Polonia y no en Alemania. La proximidad a la frontera alemana hace sospechar que quieren producir barato en Polonia y vender muy caro en Alemania gracias a la ley Habecke de denegación de bombas de calor, porque donde hay obligación de comprar no hay precios de mercado, sino precios imaginarios. Por cierto, la Fundación Bosch será uno de los donantes de Agora Energiewende por primera vez en 2022. Dios mío, qué maravilla.

No solo Bosch, Vaillant también proporciona puestos de trabajo en el extranjero para bombas de calor que se fabrican en el extranjero para el mercado alemán. En mayo de 2023, por ejemplo, Vaillant pondrá en marcha una gran planta que producirá 300 000 bombas de calor al año en la provincia eslovaca de Séneca. Alemania ya no debería producir, sino pagar solo mientras pueda pagar, al menos esto es una consecuencia de la política económica de Habeck. La charla de Droog sobre un mercado en crecimiento solo significa que el mercado en Alemania será dictado y el crecimiento tendrá lugar fuera de Alemania.

El historiador belga David Engels, que actualmente es profesor de investigación en el Instituto de Zakodny en Poznań, bromeó acertadamente: “Polonia quisiera agradecer al gobierno verde de izquierda en Berlín desde el fondo de su corazón por el hecho de que obliga a todos los alemanes ciudadanos a instalar bombas de calor incluso si el sistema de calefacción está en perfecto estado de funcionamiento. ¡Otro impulso bienvenido a la economía polaca! (Ironía)”

Con la destrucción de la refinería de Schwedt, que obligó a Berlín y Brandeburgo a depender de Polonia para el combustible, al igual que con la Ley de Bombas de Calor, Habecke creó un nuevo milagro económico, aunque en Polonia, no en Alemania, y confirmó su propia afirmación de que no saber qué hacer con Alemania. . Pero sabe más sobre cómo triturar la felicidad y la prosperidad en un tiempo récord. No se puede ver por las acciones de este ministro que está trabajando para Alemania.