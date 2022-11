Robert Habeck quiere detener la adquisición de la fábrica de chips de Dortmund por parte de China

Berlín, Múnich El gobierno federal quiere vender la fábrica de chips de Dortmund elmo para un inversor chino. El ministro de Economía federal, Robert Habeck (los Verdes), propuso al resto del gobierno federal bloquear el acuerdo, según informaron los departamentos del departamento el martes. “Esta adquisición constituiría una amenaza para el orden público y la seguridad en Alemania”, dijo.

El lunes por la noche, el propio Elmos anunció en un comunicado privado que el ministerio había informado a la empresa que la prohibición se emitiría en el Gabinete el miércoles. Handelsblatt había informado previamente sobre el cambio emergente.

Pero para detener la venta, HABC necesita el apoyo de otras divisiones. En el caso de que la naviera estatal china COSCO entrara en una terminal de contenedores en el puerto de Hamburgo, el canciller Olaf Schultz (SPD) lo negó.

Ahora se informa en Elmos que la Cancillería también es crítica con la venta de la fábrica de chips. Se cree que la venta de la producción de chips tendrá un significado diferente a la participación en el operador de la terminal portuaria. El líder del SPD, Lars Klingbeil, explicó recientemente en una entrevista con Handelsblatt que ve el acuerdo de la fábrica de chips como “mucho más importante que la entrada de Cosco”.

Los mejores trabajos de hoy Encuentra los mejores trabajos ahora y

Se le notifica por correo electrónico.

El comprador de la planta de Dortmund fue el competidor sueco Silex. La empresa es 100% propiedad del grupo chino sai micro electronica. Con la venta, Elmos abandonará la producción de chips.

READ 'La próxima gran novedad': la inversionista estrella Cathy Wood tiene estas tres acciones en crecimiento en su cartera | Boletin informativo Habeck quiere dejar de hacerse cargo de la fábrica de chips

La toma de Elmos: los funcionarios del gobierno siempre han defendido la aprobación

La semana anterior, el periódico Handelsblatt informó que el gobierno federal probablemente planeaba permitir la venta a Silex. Incluso los círculos críticos con China en el Ministerio de Asuntos Económicos dijeron que la adquisición no sería un problema. El acuerdo de 85 millones de euros no juega un papel importante, la tecnología de Elmos está desactualizada y la situación se puede aclarar a nivel comercial.

>> Lea también: Protección de los inversores de China: cómo un semáforo quiere proteger la infraestructura crítica

Mientras tanto, el ministro Habek manejó el caso él mismo y se pronunció en contra de la toma de posesión. Según los departamentos del ministerio, el Ministerio de Economía y Habeck son críticos con los acuerdos en el campo de los semiconductores y chips.

En su evaluación, el Ministro de Economía coincide con las opiniones de los funcionarios de protección constitucional. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución ya había hecho sonar la alarma antes de la toma de posesión, cuando el gobierno federal aún se inclinaba hacia la aprobación. Los funcionarios de seguridad advirtieron que China está apuntando a ciertas industrias para usarlas como moneda de cambio política.

Elmos también se sorprendió por la prohibición prevista. El anuncio personalizado dice: “Este es un nuevo desarrollo, desde BMWK hasta el día de hoy. [Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Anm. d. Red.] Informar a las partes involucradas que es probable que se apruebe la transacción”.

La toma de posesión de Elmus por parte de China: una advertencia de la Oficina para la Protección de la Constitución

Según Habeck y su departamento, las medidas más moderadas que detener las ventas, por ejemplo, pedidos destinados a contratos de suministro o mantenimiento del sitio, no son una opción en Elmos. Los departamentos gubernamentales dijeron que a pesar del pequeño tamaño, Habek quería clasificar la adquisición como parte de la nueva estrategia de China. El gobierno federal es cada vez más crítico con la dependencia. Ella ya había indicado un curso más duro hacia China en el acuerdo de alianza.

El jefe de la Oficina para la Protección de la Constitución de Turingia, Stefan Kramer, también advierte que la tecnología de Elmos ya no es nada especial. “Pero si la producción de tales chips se pone en manos de los chinos, la gran dependencia económica de China y la fragilidad de Alemania seguirán creciendo”, dijo Kramer a Handelsblatt. La líder parlamentaria del Partido Verde, Katharina Druge, está de acuerdo y también pide una prohibición de adquisición. “No podemos vender empresas en una tecnología tan estratégicamente importante a China”. Esto hace que Alemania sea más dependiente y vulnerable al chantaje.

Sin embargo, expertos en semiconductores como Jan-Peter Kleinhans de New Responsibility Foundation, que ha estado investigando el tema durante años, consideran que la adquisición es beneficiosa para la competitividad de Elmos. Si la producción de chips de 350nm fuera a parar a una empresa china, no sería lo mismo que vender tecnología importante. Lo que Silex quiere hacer tras la adquisición de Dortmund lo han hecho durante mucho tiempo otras empresas de la Unión Europea. Según su argumento, la prohibición de ventas parciales perjudicaría a Elmos. Elmos tiene éxito y quiere centrarse en su competencia principal, el diseño de chips. Dortmund Fabry “no ayuda”.

En particular, la industria automotriz alemana depende de los semiconductores, que son indispensables para todos los vehículos modernos. (Imagen: Archivo Hulton/Getty Images) Control de calidad en Elmos en Dortmund

A la luz del cambio esperado por el gobierno federal, la participación de Elmos cayó un 13 por ciento el martes. Ni la empresa ni la cancillería quisieron comentar oficialmente.

Se ha dicho a la industria que todavía no hay un comprador alternativo. Cientos de puestos de trabajo en Dortmund están en riesgo a largo plazo si no hay más ofertas de adquisición. Sin embargo, a corto plazo, Elmos aún necesita producir su propio semiconductor, por lo que los recortes de empleo no son inminentes.

Sin embargo, existe otra posibilidad de conflicto en la estrategia de China

Si la Cancillería aprueba la prohibición, como se espera, esto debería aliviar la tensión en la lucha interna del gobierno sobre la estrategia correcta de China. Además de la polémica por el ingreso del Cusco a Hamburgo, causó indignación el viaje del canciller Schulz a China la semana pasada.

Los próximos conflictos potenciales ya se avecinan. Se espera que se completen más revisiones de inversión con participación china en los próximos meses. En el año en curso, hay 261 controles de este tipo sobre inversión extranjera directa, 35 veces el comprador proviene de China. 17 de estas inversiones chinas aún están bajo evaluación. El fabricante de ventiladores Heyer Medical ya fue prohibido en abril.

>> Lea también: Cómo las empresas de chips en Europa pueden llenar un vacío crítico en la cadena de suministro

Además, Habek planea cambiar radicalmente la política de comercio exterior como parte del desarrollo de la estrategia de China por parte del gobierno federal. Según los departamentos del ministerio, “hay que mirar con especial atención, por ejemplo, si la infraestructura se ve afectada o si hay riesgo de agotamiento de la tecnología”.

Los funcionarios ya están trabajando en la revisión de las pruebas de inversión. El estado debe asegurarse de que se eviten los efectos negativos de las inversiones extranjeras. Los bloques parlamentarios en el FDP y el Partido Verde ya han hecho propuestas concretas de reforma, sin embargo, han sido evaluadas con cautela en el SPD.

El ministro de Economía, Habek, no quiere dejarlo en las revisiones de inversión. También quiere ajustar las garantías de inversión y exportación del gobierno federal para evitar más dependencias. Como informó Handelsblatt en agosto, también hay reservas dentro del gobierno federal sobre este punto.

más: Cinco gráficos que muestran la dependencia de Alemania de China

El primer número es el 22/11/7 a las 20:08.