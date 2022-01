Robo de un tren de carga estadounidense: salvaje oeste 2.0

A partir del: 21/01/2022 16:31

Los ladrones actualmente están robando trenes que pasan por Los Ángeles a gran escala. Durante el viaje, recogen esclusas, limpian la carga y dejan montañas de basura en los rieles. La policía es impotente.

Escrito por Katharina Wilhelm, ARD Studio Los Ángeles

Un tren de carga pasa por el centro de Los Ángeles a paso ligero. Algunas de las puertas del contenedor exterior están abiertas de par en par, y se puede ver que los microondas y los refrigeradores están siendo trasladados al interior, y parecen demasiado grandes y pesados ​​para ser robados.







logotipo de recursos humanos catalina guillermo

ARD-Studio Los Ángeles

El tren pasa junto a miles de paquetes rotos que fueron robados de los trenes y nunca llegaron a sus destinatarios legítimos. Los ladrones han estado saqueando contenedores durante meses con un gran objetivo. Según información de la empresa ferroviaria Union Pacific, estos robos se han incrementado en un 160 por ciento en un año.

“Día y noche, todo el día. No les importa si los trenes se están moviendo o no”, dijo Adam Rodríguez, quien trabaja para Union Pacific, a la televisión local de Los Ángeles.

No existe una forma común de vandalismo ambiental: los legados de los robos se extienden a lo largo de las vías a lo largo de muchos kilómetros a través de Los Ángeles. Foto: AFP

Saltar a un ritmo lento

Los trabajadores ferroviarios informaron que los ladrones se suben a los trenes que se mueven lentamente en el área de la ciudad y abren los contenedores de envío con cortadores de pernos. Los paquetes se arrojarán al lecho de la pista y luego se buscará contenido que pueda usarse o venderse en el mercado negro.

La basura en la base de la vía y a lo largo de los rieles se extiende por cientos de metros, como si se hubiera desatado un tornado. Es indignante, dice Lupe Valdez de Union Pacific. Una empresa de seguridad privada ya entregó a unas cien personas a la policía, muchas veces sin consecuencias graves: “Mis empleados informan que mucha gente vuelve y dice: ‘Me voy y me vuelvo, no me pueden hacer daño’”. dijo Valdez en una entrevista con CNN.CTV.

La pandemia ha aumentado la pobreza y, por lo tanto, ha aumentado el robo, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Paquetes de carga rotos de trenes de entrega emboscados que yacen en las vías. BILD: Alianza Fotográfica / Newscom

Los empleados de la ciudad están sacando los desechos de los ladrones de la bolsa de basura, pero no pueden seguir el ritmo. Foto: Agencia de Protección Ambiental

Jefe de la nave en el Océano Pacífico

Los Ángeles es uno de los centros de transbordo más importantes de los EE. UU.: el 40 por ciento de toda la carga en los EE. UU. llega solo a los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Los paquetes y paquetes a menudo provienen de grandes empresas de pedidos por correo como Amazon, que luego tienen que intercambiar productos para sus clientes.

El ferrocarril dice que los daños totales son de unos 5 millones de dólares al año. Ahora se utilizan drones y personal de seguridad para protegerse contra el robo. Union Pacific ahora está verificando si el área metropolitana de Los Ángeles se puede pasar por alto en un área amplia.