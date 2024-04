¡Roca de sensaciones de WrestleMania! El Universo WWE está completamente conmocionado Deportes

Mehr als zehn Jahre mussten die Fans warten. The Rock. Zurück im Ring. Für ein echtes Match.

Am Samstagabend war es soweit. WrestleMania 40 in Philadelphia.

The Rock kämpfte zusammen mit WWE Champion Roman Reigns gegen Cody Rhodes und Seth Rollins. Sollten The Rock und Reigns gewinnen, würde das Titelmatch am Sonntag unter „Bloodline“-Rules stattfinden.

Der Wahnsinn beginnt bereits bei den Einzügen. The Rock erscheint mit seinem alten „Brahma Bull“-Titel – läuft durch einen brennenden Bullenkopf. Gänsehaut.

Über 16 Minuten benötigen die vier Stars gesamt, bis alle im Ring stehen. Um 22.30 Uhr Ortszeit greift The Rock erstmals in das Match ein, steht Seth Rollins gegenüber. Die Fans rufen „Rocky Rocky“ – obwohl er den Bösewicht spielt. Doch The Rock will Cody … fordert ihn heraus. Er bekommt ihn. Jetzt wissen die Fans nicht mehr, wen sie unterstützen sollen. Cody-Rufe, Rocky-Rufe. Ein Tollhaus.

Im und außerhalb des Rings knallt es. The Rock in Hochform, nicht nur körperlich. Er beschimpft den Ringrichter („ich könnte dich sofort feuern lassen“), redet Trash mit seinen Gegnern. Ein Spektakel wie in Hollywood.

Am Ende wurde es dramatisch. Cody und Rollins vernichten Reigns, der Pinfall scheint Formsache. Doch The Rock zieht den Ringrichter aus dem Ring. Weiter gehts! Ein Tiefschlag von Reigns gegen Cody, doch Rhodes kickt bei 2,9 aus. Chaos.

Rocky will den „Peoples Elbow“ zeigen, Cody kontert, Reigns greift ein. 5 Grad in Philadelphia, doch die Fans kommen ins Schwitzen! Reigns zeigte einen Spear – trifft aber The Rock.

Wahnsinn. Rollins und Cody verpassen ihren Gegnern jeweiles einen Pedigree, doch bei 2,9 kicken beide aus.

Außerhalb des Rings schickt Cody The Rock mit einem „Rock Bottom“ durch einen Tisch, Reigns speart Rollins durch die Absperrung. Das größte Tag Team Match der Geschichte macht seinem Namen alle Ehre.

Als Cody kurz vor dem erneuten Sieg gegen Reigns steht, setzt The Rock gegen Gürtel ein. Er schnappt sich Cody, verpasst ihm den „Rock Bottom“ und den „Peoples Elbow“.

1….2….3.

Die Sensation: The Rock siegt in seinem ersten echten Match nach 11 Jahren.

Damit ist klar. An Tag 2 (Montagmorgen ab 1 Uhr deutscher Zeit) findet das Titelmatch zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes unter „Bloodline“-Regeln statt. Alles ist nun möglich.

Gunther verliert seinen Titel

Im vorletzten Match des Abends verlor der Österreicher Gunther seinen IC-Titel sensationell gegen Sami Zayn. Nach fast zwei Jahren endete damit die längste Intercontinental-Titel-Regentschaft aller Zeiten. Das mit Abstand beste Match des Abends. Ein Klassiker.

Ein Hoch auf beide!

Rhea Ripley besiegt Becky Lynch

Gleich der Opener war Feuerwerk. Rhea Ripley und Becky Lynch trafen aufeinander. Bei den Frauen geht es nicht größer.

Spannend: Die Fans feuerten die „Böse“ Rhea Ripley viel lauter als, als ihre Gegnerin Becky Lynch, die eine „Gute“ spielt.

Sehr zur Freude der Fans konnte „Mami“ am Ende ihren Titel verteidigen. Nach hochklassigen 20 Minuten besiegte Ripley ihre Herausforderin klar, deutlich … und fair!

PS: Becky kämpfte mit Fieber. Eigentlich hätte sie ins Bett gemusst. Umso stärker ist ihre Leistung zu bewerten.

Neue Tag Team Champions gekürt

Sechs Tag Teams kämpften in einem gigantischen Leitermatch um die Tag Team Titel – und das gleich doppelt. So hingen die Gürtel von „RAW“ und „SmackDown“ an verschiedenen Spots. Damit war klar: Die WWE splittet die Titel wieder.

Überraschung: Grayson Waller und Austin Theory holten sich die „SmackDown“-Gürtel.

Auch „RAW“ hat neue Champions: R-Truth und The Miz! Die Fans in Philadelphia flippten total aus, als R-Truth ausgerechnet Damien Priest ausschaltetet und sich die Titel sicherte.

Football-Held greift bei Mysterio-Match ein

Dank der Hilfe der Football-Helden Jason Kelce und Lane Johnson (Philadelphia Eagles) konnten Rey Mysterio und Andrade gegen Santos Escobar und Dominik Mysterio gewinnen.

Uso gewinnt gegen Uso!

Im Bruderduell zwischen Jey und Jimmy konnte sich Jey erwartungsgemäß durchsetzen. Die beiden Cousins von Roman Reigns erfüllten sich mit dem Match einen Kindheitstraum: ein Match gegeneinander bei WrestleMania. Ein gutes Match, aber zu kurz für einen echten Klassiker.

Jade Cargill holt ersten Sieg

Zusammen mit Naomi und Bianca Belair konnte Jade Cargill ihr erstes WrestleMania-Match gegen Damage CTRL gewinnen.

Tag 2 von WrestleMania startet um 1 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Montag. Dann kommt es im Main Event zum Titelkracher zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes. [–>