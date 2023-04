Sin contacto personal: Charles y Harry tuvieron ‘buenas conversaciones’

Los medios británicos informaron que el rey Carlos y el príncipe Harry deberían volver a ser cercanos lentamente. Sin embargo, los dos no están actualmente en contacto personal, se dice allí. Cómo deberías haber llegado a Positive Conversations de todos modos…

Que rota esta la relacion entre el padre rey carlos iii. ¿Y su hijo, el príncipe Harry? Al menos no parece haber ninguna conexión directa entre los dos. Según lo informado por la revista “Gente” ahoraNi la coronación en Londres el 6 de mayo ni el posterior intercambio fueron invitados personalmente. Sin embargo, se dice que esto fue bastante decente: un amigo de la familia confirmó que hubo “discusiones positivas”, aunque no se llevaron a cabo en persona. Invitación al rey Carlos III. El príncipe Harry y la duquesa Meghan ya recibieron un correo electrónico de la oficina de Carlos.

“No han tenido noticias de Charles. Harry realmente quería escucharlo directamente de su padre, pero siempre pasa por alguien”, dijo la fuente. El intercambio se realiza siempre a través de intermediarios. Sin embargo, el Rey se mostró “encantado” de que su hijo viajara a Londres para su coronación. Sin embargo, todavía no se habla de reconciliación. Las cosas siguen tensas.

Harry sin Meghan en la coronación

Recientemente se anunció que el Príncipe Harry, quien llegará sin sus hijos y esposa, regresará poco después de la coronación real. La ceremonia de coronación tendrá lugar el 7 de mayo sin él. Se lo hizo saber a su padre. Escribe el británico “Mirror”.. Según el reporte, el motivo de su ausencia es que quiere celebrar el cuarto cumpleaños de su hijo Archie, quien nació el 6 de mayo de 2019 en California.

Además de los problemas familiares, el descontento de muchos británicos eclipsa el hecho histórico. No mucha gente está de acuerdo en que este pomposo evento se financia con dinero de los impuestos. Los principales opositores a la monarquía también quieren hacer visible su desaprobación. Graham Smith, líder de la organización antimonárquica Republic, declaró en el periódico británico The Times: “Esta será la mayor acción de protesta que hayamos tomado, pero no la última”. Hasta el momento, más de 1350 personas se han comprometido a protestar el 6 de mayo.