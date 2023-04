tz estrellas

de: Lisa Klugmeyer

está dividido

Tras un apasionante número acrobático, Helen Fisher y Thomas Settle no abandonan juntos el escenario -como antes- sino que se besan ante miles de fans sorprendidos.

HAMBURGO – Los fanáticos tuvieron que esperar más de lo esperado por Helene Fischer (38) porque antes del comienzo real de la gira en Bremen tuvo que cancelar sus primeros conciertos debido a una fractura de costilla. Pero valio la pena la espera. Desde el 11 de abril, la diva del pop ha estado deleitando a sus fanáticos con un increíble show en vivo. El punto más importante: realiza tu amor con Thomas Settle. Pero el sábado no solo hubo apariciones significativas y cálidos abrazos, sino también un beso.

Frente a 12,000 fanáticos: Helen Fisher y Thomas Settle se besan en el escenario

Después de que Helen Fischer celebrara públicamente su vida amorosa con Florian Silberisen (41), incluidas muestras de amor y besos frente a una audiencia en vivo, se volvió más cuidadosa en su nueva relación. Sin apariciones conjuntas, sin selfies de pareja en Instagram o tortugas en público. Sus fans se sorprendieron aún más cuando Helen Fischer de repente se acercó a Thomas en el escenario durante su gira “Rausch”.

Mientras Helen Fisher lanzaba su megaéxito “Hand in Hand”, que describe sus sentimientos iniciales por Thomas Settle, ella y Thomas flotaban sobre las cuerdas por el escenario. Se miran con amor, se abrazan y finalmente abandonan el escenario juntos, al menos así fue en las primeras tres actuaciones. La cuarta noche, Helen Fisher dio un paso más allá. Ella y Thomas se besan en el escenario frente a 12.000 fanáticos.

Ni un primer beso público: Helen Fisher y Thomas ya coquetearon en su musical

Un momento absoluto de escalofríos, pero no el primer beso público entre los dos. Esto realmente sucedió en su musical “In the Rush of the Senses”. En ese momento, Helene Fischer, una de las estrellas alemanas más grandes de todos los tiempos, habló sobre lo que significa “mano a mano”. Mientras luchaba por contener las lágrimas, los televidentes vieron el primer beso público de la cantante pop y Thomas Settle. Sin embargo, fue una toma muy corta y los rostros de los dos estaban casi oscurecidos.

Incluso si no fue un primer beso público, este momento íntimo en un escenario bien iluminado fue algo muy especial. Sus fanáticos definitivamente están entusiasmados con la actuación de Helen Fisher con Thomas Settle. Algunos de sus partidarios incluso se refirieron a los dos como la “familia real alemana”. Fuentes utilizadas: Concierto de gira de Helene Fischer “Rausch” en Hamburgo el 15 de abril de 2023 y musical de Helene Fischer “In the Rush of the Senses”