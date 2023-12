Rockstar Games: se ha fijado la fecha de estreno de GTA 6

El próximo martes (5 de diciembre de 2023) a las 3 p.m. CET, no nos contactes ni nos molestes de ninguna manera: veremos el primer avance de GTA 6 o como se llame el próximo juego de Grand Theft Auto. El estudio de desarrollo Rockstar Games ha anunciado oficialmente la fecha En la plataforma X.













La empresa no proporciona ninguna información adicional y el nombre del juego no aparece. Por supuesto, no sería extraño que se mostrara algo más, pero, por supuesto, eso no es muy probable. El dibujo muestra palmeras y gaviotas frente a una puesta de sol.

Según una filtración de septiembre de 2022, Miami (Vice City) es definitivamente el escenario de GTA 6. Uno de los dos personajes principales se llama Jason y el otro es una mujer de origen latinoamericana llamada Lucía.