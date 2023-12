Página principal consumidor

de: Ulrich Hagen

el presiona divide

WhatsApp pide a los usuarios de Android que paguen: una de las funciones importantes del servicio de mensajería dejará de estar disponible de forma gratuita por tiempo indefinido.

MÚNICH – Después de que el servicio de mensajería introdujera una función innovadora que también permite a los usuarios de iOS enviar fotos y vídeos como documentos a través de WhatsApp, ahora hay un revés para esos mismos usuarios.

Copias de seguridad para WhatsApp En determinados casos se suben a Google Drive para usuarios de Android. El cambio se producirá a partir de diciembre de 2023, aunque de forma gradual. Está previsto que todas las cuentas se conviertan en el primer semestre de 2024.

WhatsApp desconecta a los usuarios de Android: importantes funciones del servicio de mensajería pronto dejarán de estar disponibles de forma gratuita. (Avatar) © André M. Chang/dpa

WhatsApp ya no es gratis: cambio para usuarios de Android a partir de diciembre

Desde fotos de vacaciones hasta canciones de cumpleaños y grabaciones de conciertos, WhatsApp no ​​sólo oculta la función de desenfoque, sino que también esconde innumerables recuerdos preciosos. Hasta ahora, los usuarios de Android no tenían que preocuparse por su espacio de almacenamiento, pero eso está cambiando. A quien no tenga cuidado se le pedirá que pague. Lo mismo con este cambio. WhatsApp Google está adaptando sus reglas de copia de seguridad a las del iPhone, ya que las copias de seguridad de WhatsApp ya cuentan para la cuota de almacenamiento gratuito de iCloud, que es de hasta 5 GB.

La funcionalidad de WhatsApp estará disponible para usuarios de Android

A partir de diciembre, la popular función de copia de seguridad estará disponible para los usuarios de Android WhatsApp implica costos Él es. Hasta ahora, los propietarios de Android podían guardar automáticamente las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive de forma gratuita, gracias a un acuerdo entre Meta y Google.

Este acuerdo expira ahora y los primeros usuarios podrían verse afectados ya en diciembre. Como mencionó la empresa. WhatsApp y Google han anunciado este importante cambio que afecta a las copias de seguridad de los smartphones Android. A partir de diciembre de 2023, las copias de seguridad de WhatsApp contarán para la cuota de almacenamiento de su cuenta de Google.

WhatsApp hace un cambio importante: la funcionalidad gratuita de Android dejará de estar disponible

En el futuro, los usuarios de Android sólo tendrán 15 GB de almacenamiento gratuito disponible en Google Drive. Sin embargo, esto no sólo debe usarse para las copias de seguridad de WhatsApp, sino también para los datos de Gmail, Google Photos o Google Drive. Dependiendo del uso, el espacio de almacenamiento disponible puede agotarse rápidamente. La ventaja anterior sobre los usuarios de iOS, que sólo tenían cinco gigabytes de espacio de almacenamiento gratuito en la nube con Apple, ahora es menor.

Cómo imaginamos la tecnología versus cómo se ve ahora Ver la serie de imágenes

Los usuarios de Android tendrán estas opciones en WhatsApp a partir de diciembre

Para los usuarios de WhatsApp, esto significa que en el futuro cualquiera que exceda su límite de almacenamiento tendrá que crear espacio o pagar por más espacio de almacenamiento en Google. Sin embargo, al agregar grandes copias de seguridad de WhatsApp, el espacio disponible en la nube puede agotarse rápidamente. Después de todo, Google ofrece almacenamiento adicional por un precio relativamente económico. 100 GB están disponibles por sólo 1,99 € al mes. 200 GB cuestan 1 € más y por 10 € obtienes 2 TB de Google.

Cambio importante a partir de diciembre de 2023: WhatsApp notifica a los clientes mediante banners

“Este cambio se implementará gradualmente para todos los demás usuarios de WhatsApp y dispositivos Android a partir de diciembre de 2023 para los usuarios beta durante la primera mitad de 2024”, explica la compañía. Continuó: “Le informaremos 30 días antes de que este cambio entre en vigor a través de un banner en WhatsApp en Configuración > Chats > Copia de seguridad del chat”.