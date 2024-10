RTL Bauer quiere volver a conectarse con la emisora ​​Inka Bause después de 16 años

El pastor Heinrich se enamoró de Inca Pose.Foto: Imágenes de Imago/Sven Simon

celebridades

el sigue

Esta semana comenzó una nueva temporada de “Bauer sucht Frau” de RTL, con Inka Bause interpretando una vez más a Cupido. El exitoso espectáculo de cúpula ya se encuentra en su vigésima temporada. Para el presentador personalmente, las citas no son un problema desde hace mucho tiempo. “No tengo una vida amorosa. No he tenido ninguna cita desde hace mucho tiempo”, explicó recientemente en una fiesta.

Pero ahora un hombre muy interesado en ella está hablando, quien es, entre todas las cosas, un ex candidato a Granjero Buscando Esposa. El granjero de culto Heinrich sigue soltero y está impresionado con el presentador.

Inka Bause se mantiene en contacto con sus agricultores

Hace apenas unos días, Inka Boz reveló en entrevista que casi siempre está disponible para sus agricultores. También privado. Habló concretamente de Heinrich, que siempre tuvo mala suerte.

Watson ahora está en WhatsApp Ahora en Whatsapp e Instagram: actualiza tu Watson! Nosotros te cuidaremos ! Nosotros te cuidaremos Aquí en WhatsApp Con los aspectos más destacados de Watson de hoy. Sólo una vez al día, sin spam ni blas, sólo siete enlaces. una promesa! ¿Prefieres estar actualizado en Instagram? aquí Puedes encontrar nuestro canal de streaming.

El hombre de 55 años dijo a la Agencia Alemana de Noticias: “Si sé que se ha quemado otro granero, lo llamaré y le preguntaré cómo está”. Los dos están en contacto al menos esporádicamente.

Un recordatorio: han pasado 16 años desde que Shepherd Heinrich participó en el “Bauer sucht Frau”. Cuando se trata de amor, todavía no existe un final feliz.

La estrella de “Bauer sucht Frau” tiene un interés sentimental por el presentador de RTL

Pero al menos Heinrich sabe lo que quiere, como reveló en una nueva entrevista con “imagen” queda claro. Explica con franqueza: “Por supuesto que puedo imaginar más con Inka. Todavía no he perdido la esperanza de que podamos acercarnos de nuevo”. Y continúa:

“Después de 16 años de amistad, algo podría pasar ahora. Inka es una mujer hermosa y tiene el corazón y la boca en el lugar correcto”.

En su granja acaban de nacer dos corderitos y Heinrich quiere llamar a uno de ellos “Inka”, lo que dice todo sobre su admiración por el presentador.

Sin embargo, es cuestionable si tiene serias posibilidades con ella. Si Inca Bosé hubiera estado interesado, Heinrich probablemente se habría dado cuenta en algún momento de los 16 años.