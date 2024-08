RTL se despide: también se toma un descanso XXL, de un agradable descanso

Actualmente los acontecimientos están cambiando rápidamente Joanna (Charlotte Reschke) en la serie “Buenos y malos tiempos”Porque hay muchos problemas en el clan Gerner.

GZSZ: Joanna descubre las acciones de sus padres

Joanna (Charlotte Reschke) no puede creer lo que hicieron sus padres. Foto: RTL/Rolf Baumgartner

“Johanna aún no sabía que ella no era la niña soñada, sino todo lo contrario: sucedió durante la sesión de cuidado entre Catherine y Joe, cuyo objetivo era en realidad poner celoso a Leon”, resume la actriz. Gran drama en torno a su papel.

Y más: “Catherine se dio cuenta de que estaba embarazada y no quería tener un hijo con ella. Joe le ofreció dos millones para que la diera a luz y se lo diera inmediatamente después de que ella diera a luz. Luego, Catherine dejó que este trato fracasara porque lo descubrió. Sentimientos profundos por su hijo y luego luchó por Joanna.

GZSZ: Dura sentencia para Catherine y Gerner

Joanna está sorprendida por lo que dicen sus padres. Joe (Wolfgang Bahro) y Catalina (Ulrich Frank) Hice. Cual Rosa Lyman (Joanna Schumer) Afirmó que Gerner hizo parecer que su hija había muerto y León (Daniel Fehlo)que sabía la verdad y la obligó a encubrir sus maquinaciones, finalmente destruyó su imagen de familia perfecta.

A cambio, su juicio sobre sus padres fue duro: “Por eso me enviaste a un internado. Porque no querías una hija. Tampoco querías a Jasmine y me secuestraste y fingiste mi muerte. ? Siento que ni siquiera te conozco. Usas todo y a todos, incluso a mí”. ¡Eres egoísta y manipulador!

GZSZ: Charlotte Riche se despide

Charlotte Reschke. Foto: RTL/Anna Riedl

que Yvonne (Jessa Zack)Quien logró tender un puente entre Joanna, Gerner y Catherine. ¿Podrá Joanna realmente perdonar a sus padres? Es posible que los fanáticos tengan que esperar un momento para obtener esa respuesta. Porque, como declara ahora el portavoz de prensa de RTL, continúa Valentina Bahdi (Papel: Sunny Richter) A principios de 2023, Charlotte Reschke también se tomará un gran descanso.

GZSZ: Charlotte Reschke obtuvo su diploma de escuela secundaria

El motivo es la muerte de Abitur Reschke. “Antes de comenzar la siguiente gran etapa de mi vida estudiando o trabajando a tiempo completo, primero quiero salir al mundo”, explica. Tomarse un descanso para probar cosas completamente nuevas le pareció una gran oportunidad “para crecer y luego volver a GZSZ y a mi vida en Potsdam con perspectivas nuevas y valiosas”.

La estrella de GZSZ, Wolfgang Bahro, está triste

Wolfgang Bahro ya se despidió de Valentina Bahde durante el parón de XXT en 2023 Foto: RTL/Rolf Baumgartner

La despedida hace reflexionar a Wolfgang Bahro. “Fue muy triste cuando Charlotte estuvo frente a la cámara con nosotros por última vez, pero tenemos muchas ganas de que regresen”, dijo la leyenda de GZSZ en una entrevista con Frank Beck.

“Charlotte se ha convertido en una joven actriz maravillosa durante sus años en GZSZ y ha mejorado constantemente. Creo que su decisión de tomarse un descanso y adquirir nuevas impresiones es muy buena. Estoy convencido de que regresará con muchas experiencias interesantes”.