Rumores actuales sobre Canon, Fujifilm, Hasselblad, OM digital Solutions, Sony y Tamron

Canon: ¿Cuáles son los siguientes objetivos RF? +++ Fujifilm: ¿X-T5 40MP a finales de este año? +++ Hasselblad: ¿Renderizado X2D pronto? +++ OM Digital Solutions: ¿Presentación de OM-5 a finales de septiembre? +++ Sony Super Zoomer RX10 V planeado? +++ Tamron: ¿Objetivo macro con montura E en proceso?

Canon Expande la gama de lentes RF rápidamente. Los rumores ahora especifican los siguientes lentes para la EOS R: RF 15-30 mm f/3.5-5.6 IS STM, RF 24 mm f/1.8 IS STM y RF 135 mm f/1.8L USM. Las tres lentes deberían basarse en un motor STM algo más simple para el enfoque automático y no pertenecer a la línea L de alta calidad (y más cara). Las fábricas de rumores todavía están divididas sobre los detalles. El 135 también podría convertirse en el RF 135mm f/1.8L USM IS, es decir, con estabilización de imagen. También hay incertidumbre sobre la intensidad de la luz del zoom gran angular.

apenas fujifilm los Los X-H2 se renderizan a 40 fps (Y la X-H2 tiene un potencial de unos 40 megapíxeles), ya circulan rumores sobre la X-T5. ¿Qué sensor recibirá el sucesor de la X-T4: el sensor rápido de la X-H2? ¿O X-H2 HD? ¿O la X-T5 también estará disponible en ambas variantes? Al menos, se dice que este último fue rechazado por Fujifilm mientras tanto, por lo que el X-T5 solo vendrá en una variante. Y en alta resolución, es decir, unos 40 megapíxeles -los traficantes de rumores se aseguran de ello-. Es posible que la X-T5 se presente a finales de año.

Una hasselblad X2D ha estado circulando por las fábricas de rumores durante algunas semanas. Ahora las referencias se han reducido a las especificaciones más importantes. Se espera un sensor de 100MP (similar a un sensor Fujifilm GFX100S). El X2D también podría tener una pantalla plegable, una pantalla LCD en la parte superior y un estabilizador de imagen interno. Se espera la presentación oficial durante las próximas semanas, luego también quedará claro si el precio esperado es correcto: los expertos hablan de 8000 euros.

quien – cual sistema OM Tiene OM-5 en la lista que circula desde hace bastante tiempo. Se ha especulado mucho sobre cuándo se presentará la cámara con un sensor de 41 megapíxeles. Ahora dice: como muy pronto a finales de septiembre.

sony Por lo general, es particularmente difícil mirar los mapas. El rumor en el que casi nadie debería haber pensado es aún más sorprendente: Sony trabajará en el RX10 V. Una especulación en particular te hace sentarte y tomar nota: el RX10 V debería estar equipado con inteligencia artificial. Sin embargo, la tarea que la IA puede realizar sigue siendo un misterio. Más específicamente, por otro lado, significa que el flash en el tablero, a diferencia de lo que es ahora Cinco años RX10 IV eliminado ¿Hay algo para ella? Lo sabremos a finales de año a más tardar, porque los patrocinadores de rumores esperan que el RX10 V se lance este año.

Tamron Aparentemente trabajando en una nueva lente macro para montura E. Así lo indican cuatro patentes que han aparecido recientemente. Se puede desarrollar lo siguiente: macro de 60 mm f/2.0 para APS-C, así como macro de 90 mm f/2.8, macro de 150 mm f/2.8 o macro de 180 mm f/3.5 para 35 mm.