¿Se filtró por accidente? PS Plus podría conseguir una de las mejores exclusivas de PS5

El nuevo modelo de PS Plus se lanzó con tres niveles de suscripción diferentes hace unos días. Los jugadores interesados ​​pueden elegir entre PS Plus Essential, Extra y Premium y así tener acceso a diferentes catálogos de juegos. La nueva evidencia debe Usuarios de Reddit Correcto, una exclusiva de PS5 particularmente buena podría estar disponible en los próximos días.

PS5 Exclusive podría llegar a PS Plus Premium

¿Cual es la direccion? Según el usuario slimanre406, Ratchet & Clank: Rift Apart está programado para agregarse a la biblioteca de juegos de PS Plus. Mientras navega, descubra una nota sobre el juego que en realidad enumera el título como un juego de PS Plus.

Sin embargo, es posible que el juego no esté disponible para todos. Ratchet & Clank: Rift Apart aparece como un título de PS Plus Premium y es el más caro de los tres modelos de suscripción. Por lo tanto, no todos los usuarios de PS Plus Essential y Extra tendrán acceso al juego.

¿Qué tan probable es eso? Hasta el momento, Sony no ha confirmado si la exclusiva de PS5 se incluirá en la biblioteca de juegos. Puede ser un simple error de visualización porque el servicio de suscripción acaba de comenzar y es posible que aún tenga algunos problemas iniciales.

Sin embargo, no es raro que los títulos de PS Plus se hayan filtrado previamente. Así que este mes ya sabíamos de antemano qué títulos de PS Plus nos esperan en junio de 2022.

Estos juegos quieren fanáticos.

Queda por ver qué juegos de PS5 se incluirán en el servicio de suscripción en las próximas semanas y, sobre todo, qué modelo de suscripción estará disponible. En la columna de comentarios en la publicación de Reddit, está claro que los fanáticos quieren los próximos títulos de Sackboy: A Big Adventure y Kena: Bridge of Spirits para el servicio de suscripción.

