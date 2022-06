¿Por qué el nuevo celular de Apple se está volviendo tan caro?

¿Sigues esperando para comprar un nuevo iPhone 13 porque se espera el 14 en unos meses? Si me preguntas, esto no es una buena idea. Como no son solo los precios del gas, la gasolina y la electricidad los que se están volviendo más caros, las cosas también están subiendo en Apple. Hablemos de eso en la edición actual de Weekend Column de GIGA.

El desarrollo fue evidente hace varios meses. Los nuevos productos de Apple son cada vez más carosEste es el último MacBook Air 2022 con M2 chip. Sin embargo, solo nosotros, los europeos, sentimos este aumento de precios. Por otro lado, los precios estadounidenses se mantienen estables en Apple. Sin embargo, el valor de nuestra moneda no se mantendrá estable. contra el dólar estadounidense El euro está perdiendo constantemente su poder adquisitivo. Por último, pero no menos importante, la culpa fue de la guerra de Ucrania. Una situación que no se resolverá ni hoy ni mañana, por lo que sigue tensa.

iPhone 14: costará al menos mil

Desafortunadamente, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda principal, y no solo para Apple. Apple calcula los precios sobre esta base. Luego, los precios de los dispositivos en los mercados internacionales simplemente se convierten. Además, hay costos de localización, honorarios legales, impuestos (las tarifas de EE. UU. siempre son netas) y tarifas adicionales de seguridad de Apple para futuras fluctuaciones de divisas. En definitiva, un buen paquete de bajo costo que todos tenemos que soportar.

Afortunadamente, todavía es costoso en 2022: nuevas actualizaciones del sistema Apple en el otoño:

Así que ya me queda claro: El iPhone 14 se ha vuelto realmente caro y debería romper nuevos récords. Ejemplo aritmético. Si tomamos como base el último cálculo de precios de Apple (MacBook Air 2022) y asumimos que los precios reales de EE. UU. permanecerán sin cambios y el modelo mini no se mostrará, entonces el siguiente resultado posible de aumento de precios iPhone 14 (Incluí el redondeo):

iPhone 14: Desde $799 = desde 999 euros (actualmente desde 899€)

Desde $799 = (actualmente desde 899€) iPhone 14 máximo: Desde $899 = desde 1119 EUR (Actualmente no hay precio disponible porque es un modelo nuevo)

Desde $899 = (Actualmente no hay precio disponible porque es un modelo nuevo) iPhone 14 Pro: Desde $999 = desde 1249 EUR (actualmente desde 1149€)

Desde $999 = (actualmente desde 1149€) iPhone 14 Pro Max: Desde $1,099 = desde 1369 euros (actualmente desde 1.249€)

La conclusión es que los nuevos modelos costarán al menos 100 euros adicionales en este país. Básicamente, el recargo de precio es más alto, porque el iPhone 13, por supuesto, ha sido más barato en el libre comercio durante mucho tiempo. Por ejemplo, actualmente paga menos de 800 € por el modelo base (Ver comparación de precios en Idealo.de). Si los precios del iPhone 14 se mantienen estables inicialmente, esto lleva a una diferencia de precio de más de 200 euros.

Mi consejo: compra un iPhone 13 barato

Así que tengo un buen consejo para ti: Simplemente deje atrás el iPhone 14 y obtenga el iPhone 13 en el futuro previsible. Técnicamente, la versión básica solo mejora de forma limitada y es posible que tenga que mejorarse a sí misma. Estar satisfecho con el mismo chip (A15).. Por otro lado, solo el iPhone 14 Pro es realmente nuevo, incluido un chip más rápido y una mejor cámara. Pero muchas cosas nuevas también cuestan un costo adicional considerable. ¿Esto vale la pena? Tú decides por ti mismo.