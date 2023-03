Rumores de Zoff sobre ‘Let’s Dance’: Christian Polank habla texto sin formato

“Las personas son quienes son. No todos abrazan a todos de inmediato. Todos manejan las cosas de manera diferente en ciertas situaciones. ¿Cómo te ves cuando no sientes que te están observando? No sé cómo me veo a veces. Así es como siempre lo encuentro en un contexto como este, cuando apareces como estos ridículos artículos sin sentido para que siempre veas todo bajo esa luz. Entonces sospechas de la serpiente de cascabel debajo de cada piedra. Chicos, simplemente relájense”.