Iris Klein publica una conversación secreta con Peter: él la quiere de vuelta

¿Iris y Peter Kline volverán a estar juntos? Ahora, la madre de Katzenberger publica un mensaje privado en el que su esposo le confirma que aún la ama.

MALLORCA – Últimamente parecía que la tormenta en torno a Iris Klein, de 55 años, su esposo Peter, de 55, y el supuesto asunto del campamento en la jungla, Yvonne Wolcke, de 41, se había calmado un poco. Iris y Peter ya no quieren lavar ropa sucia en público. De hecho, porque ahora la madre de Daniela Katzenberger informa repentinamente, y aparece un mensaje secreto de su esposo que confirma que todavía la ama.

¿Ha terminado realmente el matrimonio de Iris y Peter Klein?

Peter siempre ha negado tener una aventura con Yvonne Woelke, que se enamoró de la actriz de “Verbotene Liebe”, pero en un momento lo admitió. Muchos se han preguntado por qué Iris ha dicho repetidamente que quiere perdonar a su esposo y mantener la relación.

El hombre de 55 años ofrece una explicación. “Todos me preguntan por qué diablos sigo esperando que algo funcione”, dijo Iris en su última historia de Instagram. “Puedo mostrarte”, explica, mostrando una captura de pantalla de un mensaje privado de Peter. En él escribió: “Cariño… Por favor, no te asustes y pienses que se acabó… No se acabó”. Peter pide algo de tiempo y desea un nuevo comienzo una vez que la situación se haya calmado un poco.

De Yvonne: Peter le hace a Iris una declaración de amor

Peter no oculta sus persistentes sentimientos por su esposa, todo lo contrario. Eris afirma su amor: “Todavía te amo y tampoco puedo detener ese amor… Simplemente existe”. No dice una palabra sobre Yvonne en toda la carta.

Iris Cline – Más que solo “Umm…” Iris Klein está harta de que la llamen “mamá…”. Después de todo, la madre de Daniela Katzenberger y Jenny Frankhauser puede recordar una carrera llena de acontecimientos en la televisión de realidad. Estos son los aspectos más destacados de su vida en su programa: “Gran Hermano” (2010), “Soy una estrella, ¡sácame de aquí!” (2013), “Celebrity Shopping Queen” (2013), “The Summer House of Stars – Celebrity Couples Fight” (2020), “Reality Stars Festival – ¿De quién es la vela más ligera?” (2021), “Reality Stars Battle – Shipwreck En la playa de los sueños” (2022).

Por supuesto, Peter no deja esta publicación de chat sin comentarios. En su historia de Instagram, el pintor y barnizador formado, que ahora busca trabajo como cantante de pub en Hamburgo, responde a la noticia. Admite haber escrito la carta, pero dice que tiene un mes. Mientras tanto, ya no ve un futuro juntos, y Peter ahora descarta categóricamente volver. Pero esta declaración por sí sola puede sorprender a muchos. Después de todo, Peter anunció su matrimonio hace más de un mes y afirmó estar enamorado de Yvonne Wolkie. Esto no suena exactamente como el regreso del amor. Pero con los más pequeños, nunca se sabe.

Con tantas idas y venidas en la vida matrimonial, por supuesto, puedes volverte un poco distraído. Entonces, Iris recientemente cometió un problema vergonzoso en Instagram y, sin querer, mostró mucha piel mientras estaba en la ducha. Fuentes utilizadas: instagram.com/stories/iris_klein_mama_, instagram.com/stories/peterklein_official