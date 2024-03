Rusia anuncia ataques ucranianos a dos refinerías de petróleo

11.25 horas: El presidente polaco, Andrzej Duda, quiere que la OTAN comprometa a sus miembros a aumentar el gasto en defensa en el futuro. Durante su próxima visita a la Casa Blanca, Duda dijo en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que propondría que la alianza estableciera un objetivo de gasto militar futuro del 3% del PIB anual. “Éste debería ser el límite que no debería superarse bajo ninguna circunstancia”.

9:09 a.m.: Según las autoridades, un hombre murió como consecuencia de un bombardeo en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, en la frontera con Ucrania. El gobernador de la región de Kursk, Roman Starovoit, dijo en la aplicación Telegram que otra mujer resultó herida como consecuencia del ataque lanzado por las fuerzas armadas ucranianas. La información no se puede verificar de forma independiente.

Según sus palabras, la ciudad de Goncharovka, en la región de Sodja, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, fue atacada por la mañana, probablemente con artillería. Además, la aldea de Venisabnoi fue bombardeada y las líneas de gas y electricidad resultaron dañadas. Starovoit escribe que cuatro ciudades se encuentran sin suministro de energía. Por el momento no hay información al respecto por parte del Ministerio de Defensa ruso.

Las zonas fronterizas rusas cercanas a Ucrania se quejan cada vez más de los bombardeos del país vecino. Sin embargo, el número de víctimas y la magnitud de los daños no se pueden comparar con la magnitud de la devastación causada por el ejército ruso en Ucrania.

09:01: El líder del Partido Socialdemócrata, Lars Klingbeil, defiende el voto del canciller Olaf Scholz (SPD) para rechazar la entrega de un misil de crucero Taurus a Ucrania y rechaza la opción de intercambiar los anillos. Los socios europeos deberían centrarse por fin en producir más munición y suministrarla a Ucrania, opina Klingbeil en la revista Morgenmagazin de ARD. Cuando se le preguntó sobre el intercambio de anillos, Klingbeil respondió: “Eso es en lo que todos deberían centrarse y no en otras discusiones”.

21.30 horas: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha rechazado enérgicamente el llamado del Papa Francisco a negociaciones de paz con Rusia. La Iglesia está con el pueblo, dice Zelensky en su discurso en vídeo de la tarde. “Y no a dos mil quinientos kilómetros de distancia, en algún lugar, para mediar entre alguien que quiere vivir y alguien que quiere destruirte”.

19:16: Informes oficialmente no confirmados indican que el comandante de la Armada rusa, el almirante Nikolai Yevmenov, se ha retirado. Así lo informa el periódico “Izvestia”, citando fuentes anónimas. Yevmenov fue reemplazado por el almirante Alexander Moiseev, ex comandante de la Flota del Norte. Inicialmente no había información al respecto en el sitio web del Ministerio de Defensa ruso.