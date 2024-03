Guerra en Ucrania: Según Orban, Trump “no quiere gastar ni un centavo” en Ucrania

Según dijo el primer ministro húngaro y expresidente estadounidense Donald Trump Viktor Orbán Plan para poner fin a la guerra en Ucrania si es reelegido en noviembre. Así lo afirmó Orban en una entrevista con la emisora ​​de televisión húngara M1. Orban dijo que Trump tiene “planes muy detallados sobre cómo poner fin a esta guerra”, pero no quiso dar detalles cuando se le preguntó.

El primer ministro húngaro se reunió con el candidato presidencial republicano estadounidense el pasado viernes en su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida. Ambos elogiaron mutuamente sus logros políticos al margen de la reunión.

En la conversación, Trump dijo que no le pagaría “ni un centavo”. guerra de ucrania Él gasta. “Tiene una visión muy clara con la que es difícil estar en desacuerdo. Dice: primero, no gastará ni un centavo en la guerra entre Ucrania y Rusia”.

Orban dijo que la guerra terminará porque Ucrania ya no puede mantenerse en pie. “Si los estadounidenses no aportan dinero, los europeos por sí solos no podrán financiar esta guerra. Entonces la guerra terminará”.

Las relaciones de Trump con los autoritarios

El equipo de Trump inicialmente dejó sin respuesta una consulta de la Agence France-Presse sobre los comentarios de Orban. Trump aún no ha comentado sobre el contenido de las conversaciones con Orban.

Trump y Orban se dedican regularmente elogios públicos el uno al otro. Orban fue el único jefe de gobierno de un país de la UE que apoyó abiertamente al Partido Republicano antes de que Trump fuera elegido presidente en 2016. Los populistas de derecha tienen mucho en común a nivel político.

Trump también ha mantenido a menudo vínculos con autócratas en el pasado. Más recientemente, provocó indignación cuando dijo que no quería proteger a algunos socios de la OTAN contra un posible ataque ruso. Trump dijo que “alentaría a Rusia a hacer lo que quiera”.

Orban apoya las sanciones a medias

Orban mantiene buenas relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Sólo apoya a medias las sanciones impuestas por Occidente al gobierno de Moscú debido a la agresiva guerra de Rusia contra Ucrania. Las decisiones de imponer sanciones impuestas por la Unión Europea suelen ir acompañadas de amenazas de utilizar el poder de veto.

Trump se encuentra en plena campaña presidencial y quiere desafiar al actual presidente Joe Biden en noviembre. El demócrata criticó la reunión de Trump con Orban. Durante una aparición de campaña en Pensilvania, Biden atacó nuevamente a su potencial oponente electoral y se burló del hecho de que Trump se reuniera con un primer ministro europeo “que ha declarado abiertamente que no cree que la democracia funcione”.