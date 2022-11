Rusia ataca un nuevo “punto caliente”: los misiles HIMARS destruyen un convoy de tanques

a: helen graciaY el Tobias Oz

Vladimir Putin despide al próximo ejército. Una represa bajo ataque en el sur de Ucrania: el teletipo de noticias del domingo 6 de noviembre.

Nota del editor: Todas las noticias y actualizaciones en guerra de ucrania Lea nuestro teletipo de noticias. información de Rusia y el Ucrania En parte provienen de las partes en conflicto en El conflicto en Ucrania Por lo tanto, no se puede verificar de forma independiente.

+++ 20:00: El Estado Mayor General del Ejército de Ucrania acusó al ejército ruso de robo de barcos privados a gran escala en la región de Kherson. En particular, esto se refiere a los barcos que se encuentran a orillas del Dniéper. Las fuerzas pueden estar apuntando a los motores en primer lugar. Informes del portal de noticias Independiente de Kyiv. Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración de Rusia con respecto a estas acusaciones. La información no se puede verificar de forma independiente.

+++ 19:00: Un portavoz militar ucraniano dijo el domingo que ahora está surgiendo un nuevo “punto caliente” en la guerra de Ucrania. Esta es la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk. Fuertes combates han estado ocurriendo en el área durante semanas. Si las fuerzas rusas capturan Bakhmut, será el primer éxito militar en meses. “Aquí es donde el enemigo es más agresivo y utiliza la mayoría de los recursos”, dijo un portavoz militar ucraniano. Los New York Times. La ciudad ahora está en gran parte destruida y muchos de sus 70.000 habitantes han huido.

+++ 18:15: Se informó que las fuerzas rusas secuestraron a civiles en la región de Kherson. Según el ejército ucraniano, seis asentamientos están actualmente afectados por la “evacuación”, como la llaman las fuerzas armadas rusas. La información no se puede verificar de forma independiente.

+++ 17:30: En Rusia, ocurrieron explosiones en el sitio de una gran terminal petrolera en la región fronteriza de Belgorod. Los portales de noticias recuerdan que Independiente de Kyiv Y el espalda fijado. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó en Telegram que parte de la estación estaba en llamas. La información no se puede verificar de forma independiente.

+++ 17:00: Siguen apareciendo vídeos de la guerra en Ucrania. Un video reciente publicado el sábado (5 de noviembre) desde la cuenta oficial del Ministerio de Defensa de Ucrania Gorjeo El folleto muestra un ataque a los tanques rusos y la posterior huida de los soldados rusos. En las imágenes se puede ver una vista desde arriba de un convoy de tres tanques rusos. Uno de los tanques explotó tras recibir disparos de las fuerzas ucranianas. El video luego muestra a soldados rusos refugiados en un bosque cercano. Además del video, la publicación de Twitter del ministerio también contenía el texto: “Huelga”. Hasta el mediodía del domingo (6 de noviembre), el video había sido visto casi 500.000 veces en Twitter.

Actualización del domingo 6 de noviembre a las 4:30 pm: Vladimir Putin parece haber despedido al próximo alto oficial militar. El Ministerio de Defensa británico sospecha que hay una táctica de encubrimiento detrás de esto.

Noticias de la guerra de Ucrania: la presa bajo fuego

Primer informe el domingo 6 de noviembre a las 16:00 horas: Fuentes rusas informaron que la presa Kakhovka en la región de Kherson en el sur de Ucrania ocupada por Rusia resultó dañada en un ataque. La agencia gubernamental informó que el domingo (6 de noviembre) se produjo un ataque ucraniano con “seis misiles HIMAR”. vidrio Se remitió al representante de protección civil. Un misil golpeó la presa. La estructura del terraplén de Nowa Kakhovka de un kilómetro consiste en fragmentos de un muro y una presa y está ubicada en el río Dnieper en la región de Cherson. Fue anexado por Moscú y actualmente está controlado por las fuerzas rusas. La instalación, que actualmente también está bajo control ruso, alberga una central hidroeléctrica.

El ejército ucraniano utiliza, entre otras cosas, los lanzacohetes múltiples “HIMARS” del ejército estadounidense. © Imágenes de portada / Imágenes de Imago

En las últimas semanas, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de planear demoler el edificio, lo que podría provocar inundaciones y destrucción generalizadas. Sin embargo, ambos negaron las acusaciones de la otra parte.

(tu/hg con dpa/AFP)