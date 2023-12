Ryan O’Neal muere a los 82 años | entretenimiento

Fue uno de los grandes de Hollywood.

El actor estadounidense Ryan O’Neal (“Love Story”) ha fallecido a la edad de 82 años.

Fue lo más difícil que jamás había dicho, escribió el hijo de O’Neill, Patrick, de 56 años. Según informa TMZ. “Mi padre falleció hoy en paz, con su querido equipo a su lado, apoyándolo y amándolo como él nos amaba a nosotros”, agregó, agregando que su padre siempre había sido su héroe.

Aún se desconoce la causa de la muerte. En 2001, al actor de Hollywood le diagnosticaron leucemia crónica y en 2012 le diagnosticaron cáncer de próstata.

Junto con Ali MacGraw, Ryan O’Neal impresionó a millones de espectadores en 1970 con la película “Love Story”. Interpreta a una estudiante de élite de Harvard, una joven de clase trabajadora. Foto: Imágenes falsas

En la década de 1970, O’Neal fue una de las estrellas más exitosas de Hollywood en la película “Is What, Doc?” “Luna de papel” y “Barry Lyndon”. Fue nominado al Premio de la Academia al Mejor Actor en 1970 por su papel en la película “Love Story”. El American Film Institute clasifica la película entre las diez películas más románticas de todos los tiempos.

En febrero de 2021, O’Neal recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La compañera de cine Barbara Streisand (81 años) llora a su colega en “X” (antes Twitter): “Era divertido y encantador, y siempre será recordado”, escribió el ícono de la actuación.

Ryan O’Neal en la película policial Driver de 1978, en la que interpretó a un conductor de coche que se escapaba. Foto: Estudio de canal/Shutterstock

En 1972, Ryan O’Neal protagonizó junto a Barbra Streisand (81 años) la comedia “¿No es eso, doctor?” Foto: Movistore/Shutterstock

El actor junto a su hija Tatum (que entonces tenía 10 años) en “Paper Moon” (1973), una road movie tragicómica. Imagen: Paramount/Cobal/Shutterstock

“Hollywood se ha olvidado por completo de mí”, dijo el actor a la revista BILD este año.

Pero no siente odio por ello. “He tenido una gran vida, he conocido a mucha gente interesante y también he ganado algo de dinero”.

En verano, un periodista de la revista BILD se encontró con el ícono de los años 70 en la playa de Malibú, donde O’Neal vivía en una villa de ensueño con sus tres perros. Dijo en ese momento que disfrutaba de la vida como jubilado. “Paso muchas horas en la playa, caminando y observando delfines”.