Colecciones, rumores e información sobre el Año Espacial

En los últimos días se han presentado innumerables colecciones nuevas que también os hemos presentado en el blog. El tema del espacio LEGO se ha planteado una y otra vez, porque aparentemente LEGO quiere hacer de 2024 un año espacial para sí mismo. El logotipo anual se puede encontrar en varios mundos temáticos sin licencia, que nos gustaría analizar más de cerca en este artículo. ¿Por qué 2024 es el año del espacio? ¿Qué combinaciones ya se han introducido y qué combinaciones podemos esperar todavía? ¿Qué criterios utiliza LEGO para darle a la barra un logo espacial? En este artículo intentamos categorizar aproximadamente el Año Espacial incluso antes de que comience.

Espacio LEGO en 2024

esto es Tema espacial de Lego El hecho de que en 2024 reciba un homenaje especial se esperaba desde los primeros rumores sobre las novedades de enero. El verano pasado recopilamos una larga lista de posibles colecciones para el próximo año, en las que la temática espacial claramente jugó un papel importante. Y lo especial: no sólo en un mundo objetivo, sino instantáneamente. En múltiples líneas de productos LEGO El tema debería abordarse en paralelo.

LEGO Classic Space: ¿Gancho de aniversario?

Los juegos de LEGO con temática espacial han existido desde bastante temprano. Por ejemplo, el cohete espacial LEGO 801 data de 1964, mientras que la base del cohete LEGO 358 data de 1973. Todo un mundo temático de LEGO Comenzó con el tema del espacio. 1978. Las naves espaciales LEGO de color azul grisáceo con ventanas amarillas y los astronautas clásicos marcaron el comienzo de una serie muy larga de decorados, cuyo diseño de los modelos cambió principalmente a lo largo de los años. A finales de los 80 y principios de los 90, surgieron una variedad de diferentes facciones espaciales de LEGO, como la Policía Espacial y Blacktron.

Les hemos presentado dos temas con gran detalle en el pasado: hay resúmenes de Jens sobre M:Tron e Insectoides aquí en el blog que vale la pena leer. Puedes encontrar información más detallada sobre la historia de LEGO Space aquí Artículo de Wikipedia. También hemos incluido una lista de todos los subtemas de Classic Space en nuestra página de LEGO Space.

Por supuesto, la pregunta interesante es por qué LEGO eligió 2024 como el Año del Espacio. Por supuesto que a LEGO le encanta usarlo. Aniversario Para realizar una acción específica. En este sentido, nos ocurrieron los siguientes hechos:

45 años de LEGO Galaxy Explorer

35 años de LEGO Policía Espacial

30 años de LEGO Spyrius y LEGO Unitron

Sin embargo, ninguno de estos cumpleaños es particularmente especial ni puede servir como un punto de partida importante para un año completo de temática espacial de LEGO. LEGO aún no ha anunciado ningún evento. Por lo tanto es más probable que así sea No hay un gancho específico Allí: Es posible que LEGO solo haya aumentado debido al aumento reciente Cuidando la sociedad Decidí dedicar un año entero al tema de los viajes espaciales. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que al menos un set o algunas minifiguras adopten los modelos clásicos en el marco del Año Espacial LEGO.

LEGO Space: un logo multitemático

Cualquiera que sea la motivación detrás de la campaña a gran escala del Año Espacial LEGO, la campaña es ciertamente algo nuevo. Nunca antes en la historia de la compañía LEGO había tenido uno como este Logotipo del tema cruzado Para muchas series específicas. Los sets espaciales ya están disponibles para enero y marzo LEGO City, Technic, Amigos, Sueños, Clásico, Creador, Duplo Se ha presentado y esperamos que aparezcan más colecciones relacionadas con el espacio.

Por supuesto que esto llama la atención. Pandrol, que LEGO imprime en las cajas de los nuevos sets Space que conectan todos los modelos. Además de las letras “SPACE”, también hay una versión modificada del clásico logotipo espacial de 1978. Se pueden descubrir más variaciones del símbolo icónico en carteles y literatura de varios productos nuevos para 2024:

Pero los diseñadores de las diferentes series temáticas también coordinaron la combinación de colores y el diseño. Por ejemplo, muchas de las colecciones utilizan una combinación de colores similar de tonos grises y blancos, así como el nuevo color naranja rojizo. Aparentemente, los modelos con licencia, como la bolsa de plástico LEGO Technic para el Perseverance Rover de la NASA (30682) sin cinturón, no cuentan para los sets espaciales LEGO. Hemos enumerado todo lo etiquetado con el logotipo oficial de LEGO Space en la siguiente sección del artículo.

Escenografía y rumores de LEGO Space 2024

Como ya conocemos algunos productos nuevos para el próximo año, hemos enumerado las colecciones espaciales a continuación aquí. Los formularios están ordenados por tema y cada uno está preparado en forma de tabla. También nos gustaría abordar algunos de los rumores que rodean a LEGO Space.

Ciudad Lego, ciudad de ladrillos.

Ha habido misiones espaciales recurrentes en LEGO City en los últimos años, las más recientes en 2022, 2019, 2015 y 2011. La novedad es la aparición por primera vez de extraterrestres en las colecciones. Más recientemente, los decorados han sido más realistas y se han basado en el estado actual de la ciencia y la tecnología: la ola de 2022 incluso incluyó modelos que se basaron específicamente en el concepto de nave espacial de la NASA. Ahora el estilo se ha vuelto más futurista, colorido y divertido.

lego clasico

Los fanáticos de LEGO querían un espacio clásico, aunque probablemente no en esta forma. Sin embargo, para conmemorar el Año del Espacio, LEGO también ha introducido una caja de ladrillos espaciales en la serie clásica.

LEGO Creador 3 en 1

Para enero, se introdujo inicialmente un set espacial en Creator 3-in-1: Astronaut in Space. No se utilizó el color naranja rojizo, pero se utilizó la combinación de colores rojo y azul oscuro para el nuevo logotipo de LEGO Space.

Sueños LEGO

En LEGO Dreamzzz el tema espacial se interpreta con bastante libertad. La nave espacial voladora y convertible del Dr. Oz incluye un logotipo espacial modificado con el reloj de arena de los guardianes de los sueños.

Lego Duplo

LEGO Duplo también anunció un espacio específico para enero. Aquí también aparecen extraterrestres verdes con tres ojos.

amigos lego

Se ha lanzado otra misión espacial en Heartlake City para buscar extraterrestres verdes. Sin embargo, los observadores de estrellas son el único grupo que hasta ahora demuestra que la astronomía también se puede realizar desde nuestra Tierra y no siempre está asociada a cohetes y vehículos exploradores.

técnica lego

También se han introducido sets LEGO Technic con temática espacial, ampliando la gama de piezas disponibles en color rojo anaranjado para incluir también el sistema Technic. Además de tres vehículos de aspecto futurista, el 1 de marzo aparecerá aquí un modelo del Sol, la Tierra y la Luna.

Rumores espaciales de Lego

También hay algunos rumores espaciales, lo que genera especulaciones de que podrían surgir más sets LEGO Space. Hemos resumido algunos de los candidatos en la siguiente lista:

Iconos lego 10391 [Moments: Space]

Minifiguras LEGO 71046 [Minifiguren Sammelserie Space?]

Lego 40687 [Space GWP?]

Lego 40712 [Space GWP?]

Lego 40715 [Alien Pack?]

Lego 40716 [Alien Planet Habitat?]

Lo que podría esconderse detrás del título “Momentos: Espacio” actualmente no está del todo claro. Sin embargo, es posible que haya uno aquí. Colección espacial de la serie Icon. Parece. Entonces, ¿podría el LEGO Galaxy Explorer ser la primera de muchas naves espaciales LEGO de la colección Icons? También existe desde hace algún tiempo. Rumores de una serie de minifiguras espaciales. Y dos Coordenadas del calentamiento global en el espacio. Actualmente se desconoce si aquí se revivirán los temas espaciales clásicos de LEGO, como sucedió este año con el Blacktron GWP (40580). Tampoco está claro aún qué hay detrás de los números específicos 40715 y 40716.

Otros dos grupos con contacto extraterrestre ya han sido discutidos en los rumores, y este parece ser el caso. Modelos con licencia Debería funcionar, lo que probablemente no tendrá el escuadrón oficial LEGO Space en las cajas:

Iconos lego 10341 [Weltraum IP?]

LEGO Technic 42182 [1970 Apollo Moon Rover?]

Sin embargo, los rumores actuales nos dan la posibilidad de más modelos cósmicos después de los numerosos sets espaciales de LEGO de enero y marzo. Sin embargo, tome esta información con precaución mientras no haya una confirmación oficial por parte de LEGO.

Conclusión

Cómo seguirán las cosas ahora y si los rumores aún no resueltos serán ciertos, es decir, si veremos más naves espaciales LEGO u otros decorados espaciales con las olas del verano, sólo el tiempo lo dirá. También es interesante preguntarse si LEGO podría lanzar años temáticos similares nuevamente en el futuro si el Año Espacial resulta ser un éxito. Sin embargo, es posible que incluso los planificadores de Billund no sepan todavía si una acción así se repetirá.

Lo cierto es que LEGO está intentando algo nuevo con Space Year. ¡Sin duda continuaremos monitoreando el tema e informando si se introducen más innovaciones espaciales de LEGO o surgen más detalles sobre los antecedentes del año temático!

como siempre: Partes de este artículo cubren rumores y especulaciones sobre futuros sets LEGO Space y otros productos, que por supuesto pueden resultar falsos.

¿Cómo valoras el próximo Año Espacial LEGO 2024? ¿Te apasiona la tecnología aeronáutica o simplemente no te interesa todo eso? ¿Esperabas reinterpretar colecciones más clásicas o simplemente te gustan los nuevos diseños tal como están? ¿Cuál de los próximos sets espaciales de LEGO te gusta especialmente? No dudes en comentar en los comentarios y especular sobre qué nuevas innovaciones relacionadas con el espacio podrían estar esperándonos durante todo el año.