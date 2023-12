Til Schweiger habla de su cabeza y cuello por su arrebato

El hombre de 59 años dijo: “Nunca he sido un jefe y nunca he abusado de mi poder”. Entonces, ¿una apariencia completa sin remordimientos ni perspicacia? Muchos observadores, incluso en las redes sociales, criticaron especialmente esta forma de comunicación y acusaron a Schweiger de “relativizar” la violencia. Por otra parte, Til Schweiger finalmente admitió que “a veces perdía el acento”.

Schweiger “perdió el control” y no pudo recordar realmente el incidente. Por eso no sorprendió que su resumen para 2023 fuera: “Lo que me llevé fue que ya no quería perder el control”. Schweiger ya admitió en una entrevista con “Stern” que está en tratamiento. Queda por ver qué sucederá a continuación para él. En Constantin Film, su productora preferida, se avecinan grandes cambios el próximo año, que también pueden afectar a la colaboración con Til Schweiger.