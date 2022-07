Sábado 7 julio 2022 Lotto: números ganadores actuales

En el billete de lotería hay casillas con 49 números para marcar. Cada campo rellenado es una llamada propina y cuesta 1,20 euros. El monto de los costos de participación no depende de la cantidad de boletos, sino de la cantidad de propinas. También hay una tarifa de procesamiento para cada boleto.

Desde el 23 de septiembre de 2020 se aplica al pago obligatorio lo siguiente: si el importe del premio mayor supera los 45 millones de euros, habrá devolución garantizada. Si un jugador apuesta a seis números correctos más un número perfecto, el monto del premio mayor se jugará como de costumbre. No obstante, si un jugador no vuelve a alcanzar el premio de primera clase, habrá un reparto obligatorio. El importe se abonará entonces al ganador del premio de la Categoría 2. Si este también está vacante, el importe irá al importe inferior, etc. Teóricamente, es posible distribuir el importe a la clase de adjudicación 9.