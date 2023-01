Samsung Galaxy S23 (+): todos los datos técnicos de los mejores smartphones

Samsung Nuevo introducido el 1 de febrero de 2023 Serie Galaxy S23 oficialmente por y nosotros Ya confirmadas, las especificaciones oficiales de todos los modelos. Se trata del Galaxy S23 en forma de modelo base y la versión S23 Plus un poco más cara con una pantalla más grande.





Como es bien sabido, los Samsung Galaxy S23 y Galaxy S23+ han recibido un nuevo y lacónico diseño que es más una evolución basada en modelos anteriores que una reinvención. Samsung esencialmente “cancela” la inclinación de la cámara y refina algunos detalles alrededor de la carcasa para que la óptica solo sobresalga ligeramente de la parte posterior.



samsung galaxy s23

Samsung Galaxia S23+

Diseño con inclinación por el minimalismo

De lo contrario, cuenta con una apariencia llamativa, que funciona de manera similar en todas las nuevas series de teléfonos inteligentes de Samsung este año, por lo que también debe usarse en los modelos Galaxy A, E, F y M más económicos. El Galaxy S23 Ultra se distingue solo por su apariencia “Note”, así como por los próximos teléfonos inteligentes plegables de la serie Galaxy Z.



El Galaxy S23 y el Galaxy S23+ tienen una pantalla Infinity-O de 6,11 x 6,6 pulgadas con un pequeño recorte circular para la cámara frontal. La resolución es de 2340 x 1080 píxeles en cada caso, por lo que solo llega hasta Full HD+ estirado, aunque por supuesto la densidad de píxeles varía ligeramente debido a los diferentes tamaños de pantalla a 425 y 393 píxeles por pulgada.



Ambas bandas operan de 48 a 120 hercios. La frecuencia de actualización se ajusta dinámicamente para garantizar una visualización fluida en todo momento. Cada pantalla tiene una cubierta hecha de Corning Gorilla Glass Victus 2, por lo que debería ser en gran medida inmune a rasguños y golpes. Por supuesto, también están disponibles un modo siempre activo y compatibilidad con HDR10+.

Hasta un 40 % más de rendimiento gracias a la CPU Snapdragon, también en Europa

Debajo del capó, esto también confirma los datos relevantes de Qualcomm Y Samsung también tiene a nuestra disposición la hoja de datos de los modelos europeos, el Snapdragon 8 Gen 2, que, con su nueva arquitectura de clúster, frecuencias de reloj más altas y producción con un ancho de chasis de cuatro nanómetros, se dice que ofrece un salto significativo en el rendimiento. .

Samsung instala esencialmente ocho GB de RAM basada en LPDDR5 en el Galaxy S23 y S23+, que se combina con 128 o 256 GB (S23) o 256 o 512 GB (S23+). Tampoco hay ranura para tarjeta MicroSD para expansión de memoria este año. Todos los modelos para Europa admiten dos tarjetas NanoSIM físicas y una eSIM.

Apenas cambios en las cámaras.

También hay nuevo hardware para las cámaras, lo que requiere algunos cambios en los detalles. Los dos nuevos “modelos estándar” de la serie S23 ahora incluyen una cámara principal de 50 megapíxeles, apertura f/1.8, distancia focal equivalente a 23 mm, amplio campo de visión de 85 grados y enfoque automático Dual Pixel.



Además, hay una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, lente f/2.2, distancia focal equivalente a 13 mm y un amplio campo de visión de 120 grados. Por último, pero no menos importante, cada dispositivo también tiene una cámara de 10 MP con óptica de zoom, que tiene una apertura de f/2.4, una distancia focal equivalente a 69 mm y un amplio campo de visión de 36°. La combinación de las tres cámaras finalmente da como resultado un zoom óptico triple.

La cámara frontal probablemente permanecerá sin cambios.

La cámara frontal se ha vuelto a mejorar en los Galaxy S23 y Galaxy S23 Plus. Como de costumbre, funciona a 12MP y siempre usa el enfoque automático, lo que aún no es una cuestión de rutina, incluso con los teléfonos inteligentes de gama alta. La cámara para selfies también ofrece HDR10+ y tiene una apertura de f/2.2, una distancia focal equivalente a 25 mm y un amplio campo de visión de 80 grados.

Con el Galaxy S23 y S23 Plus, Samsung permite grabaciones de video de 8K a hasta 30 fps usando el módulo de la cámara principal. Sin embargo, en el modo 4K, solo se logran 60 fps, independientemente de si usa la cámara principal o la cámara frontal. Esto es sorprendente ya que el Snapdragon SoC en realidad permite hasta 120 Hz en reproducción 4K.

Mejores fotos y videos con poca luz y de noche

Entre otras cosas, el fabricante anuncia mejoras en la toma de fotos y videos de noche y en condiciones de poca luz para los Galaxy S23 y S23+. Aparentemente, esto se hace principalmente mediante software, ya que solo la cámara principal tiene un estabilizador óptico de imagen. Sin embargo, desea ofrecer resultados claros, estables y coloridos con poca luz, ya sean fotos, videos o selfies, al menos esa es la promesa.

Baterías un poco más grandes, mismas velocidades de carga, carga inalámbrica de 10 W

Las baterías han cambiado mínimamente en dos versiones más económicas de la serie Galaxy S23, pero vuelven a ser un poco más grandes. El S23 tiene una batería de 3900 mAh, mientras que el S23+ tiene una capacidad de 4700 mAh. El modelo base se carga rápidamente a un máximo de 25 W con un cable USB tipo C, y la versión Plus carga hasta 45 W. Samsung solo habla de carga inalámbrica de hasta 10W. La carga inalámbrica inversa de accesorios como auriculares inalámbricos también es compatible nuevamente.



Un comerciante alemán entregó…

… más fotos de los dos mejores smartphones

La transmisión es a través de WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3 y al menos superior a los dos buques insignia más baratos de Samsung a través de UltraWideband (UWB). El lector de huellas vuelve a estar situado bajo la superficie de la pantalla, pero lamentablemente aún no sabemos si hay alguna mejora en cuanto a tamaño o resolución. Otras características incluyen dos altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos; todavía no hay un conector de 3,5 mm para auriculares. La principal diferencia entre el Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus sigue siendo la batería y el tamaño de la pantalla, aparte de eso, el hardware es similar hasta en el más mínimo detalle. Por supuesto, el peso también es ligeramente diferente a 167 y 195 g; el grosor es nuevamente exactamente el mismo a 7,6 mm. Como sistema operativo, por supuesto, siempre está activo androide 13 Con respecto a Samsung One UI 5.x.

En Duty Free, el cliente podrá elegir entre los colores negro, verde, lavanda y “blanco algodón” en toda la serie S23. Todavía no sabemos si y qué otras variantes de color estarán disponibles para la venta en su sitio web. Desafortunadamente, todavía no tenemos información sobre precios o disponibilidad real en las tiendas de Europa o Alemania.

Según la información proporcionada por el comerciante alemán euronica Anticipó que los pedidos anticipados en este país, al menos de proveedores individuales, tienen la opción de obtener la variante con el doble de memoria al comprar uno de los nuevos teléfonos inteligentes de Samsung. Entonces, si compra un modelo con memoria flash de 128 GB, obtendrá un modelo de 256 GB por el mismo precio. Si el cliente compra el modelo superior en cuestión, solo tiene que pagar el precio de la siguiente versión más pequeña.

Especificaciones de los Samsung Galaxy S23 y S23+ Modelo 23 S23+ software Android 13 de Google Con Samsung OneUI 5.1 chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm Monitor 6,1 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 píxeles, pantalla Infinity-O, 48-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi 6,6 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 píxeles, pantalla Infinity-O, 48-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi RAM. 8 GB almacenamiento 128/256GB 256/512GB cámara principal Cámara triple: 50 MP (cámara principal, 85, f/1.8, 23 mm, OIS, Dual Pixel); 12 MP (lente ultra gran angular, 120, f/2.2, 13 mm); 10 MP (telefoto, 36, f/2.4, 69 mm, zoom óptico 3x) cámara frontal 12 MP (f/2.2, 80 mm, 25 mm, HDR10+) tentáculos Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad, UWB (solo UWB Plus) Enlaces Bluetooth 5.3, USB tipo C, NFC y Wi-Fi 6e celular 2G (GPRS/BORDE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satélites GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Colores Negro, algodón, verde, morado. agua 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm Peso 167 gramos 195 gramos adicional Resistente al agua según IP68, Dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Reconocimiento facial, 2 altavoces, Dolby Atmos, Wireless PowerShare, DeX, Kid mode, Seguridad de datos: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Bandeja de pilas 3900 mAh, carga rápida de 25 W, inalámbrica de 10 W 4700 mAh, carga rápida de 45 W, inalámbrica de 10 W Disponible Desde 01.02.2023