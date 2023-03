San Juan: Tragedia del hundimiento de Lyon (6) en Tirol: el padre Florián se enfrenta hoy al magistrado

Sorprendente giro en el caso

Agentes policiales se hicieron presentes en el lugar. © Georg Köchler / Zoom Tirol vía Image Alliance dpa

Después de la muerte de Leon, de seis años, hace unos seis meses, el padre de 38 años se convirtió repentinamente en el foco de la investigación. La policía y los fiscales asumen ahora que el padre del niño de seis años simuló el robo el año pasado y fue personalmente responsable de la muerte de su hijo.

Actualización, 10:23 a. m.: el padre está bajo custodia

el El padre tirolés de Leon, un niño de seis años, debería estar bajo custodia. Mientras tanto, varios punteros se han sumado a la imagen. Confirmación urgente de sospechadijo un portavoz de la Fiscalía de Innsbruck. El padre de 38 años no lo admite y se apega a su interpretación. Ahora debe permanecer bajo custodia durante otros 14 días. Ella tiene 38 años y está de pie. Es sospechoso de ser el responsable de la muerte de su hijo discapacitado mental Él es. El hombre fue detenido provisionalmente por la Fiscalía de Innsbruck el lunes.

Había testificado ante la policía que en agosto de 2022, mientras caminaba con su hijo en St. Johann, fue atacado y se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, su hijo ya no estaba. el Little Leon se ahogó poco después en un banco de arena en Ag Kitzbüheler es encontrado. Los investigadores ahora asumen que el robo nunca ocurrió. En cambio, el padre es el foco de la policía.

Informe preliminar

Publicidad

Publicidad

Es un punto de inflexión que lo tiene todo: El padre de Leon, de 38 años, que se ahogó en Kitzbüheler en agosto de 2022, fue arrestado el lunes por la mañana (27 de febrero).. Según la Oficina de Policía Criminal del Estado de Tirol y la Fiscalía de Innsbruck, ahora hay dudas sobre la versión oficial anterior. “Durante la investigación, Más y más pistas surge, lo que indica que no sucedió como afirma el padre. Específicamente: Tenemos resultados de investigación que indican que Fraguado robo y el propio padre es responsable de la muerte de su hijo El. Actualmente estamos pasando de esto sospecha urgente “Kron”, dice Hansorg Meyer, portavoz de la Fiscalía de Innsbruck, cuando se le pregunta.

¿El padre de Leon fingió el robo?

Cuando el padre fue interrogado el martes, se mantuvo en silencio. El Se limitó a negar la sospecha y reforzó su anterior representación. Esto también fue confirmado por Hubert Stanglichner, uno de los abogados defensores, quien nuevamente enfatizó que la evidencia disponible no era sostenible. Su cliente estaba conmocionado y profundamente molesto porque las sospechas ahora se dirigen contra él.

a El Ministerio Público de Innsbruck presentó la solicitud de detención La decisión ya está tomada, la decisión se tomará el jueves a las 9 am. “La investigación aún no ha terminado. Si surgen más pruebas, muchas cosas pueden volver a cambiar. Pero por ahora, hay sospechas, aunque urgentes”, dice brevemente Meyer, quien, por otro lado, no quiere comentar sobre las pruebas. .

Un niño (6 años) se ahoga en una tortilla de Kitzbuheler, su padre habla del ataque

El caso fue noticia durante semanas el año pasado. Se realiza una búsqueda frenética del presunto ladrón; Pero parece que nunca hubo un tiro fuerte y tangible. Hasta ahora, sin embargo, se ha asumido un hecho completamente opuesto: se dice que un padre paseó con su hijo en un cochecito el 28 de agosto, un domingo, a las 4 a.m. en el paseo marítimo de la ciudad comercial en el distrito de Kitzbühel. siguiendo el dolor. El hecho de que el hombre estuviera con el niño en ese momento era un hecho. “comportamiento normal” Nada inusual fue dicho por la oficina de policía criminal del estado. El hombre lo mencionó A menudo se hace para calmar a su hijo con problemas mentales..

De repente, según sus descripciones, el presunto agresor se acercó al padre por la espalda en la zona del puente principal de la escuela y lo golpeó. Golpe dirigido y potente con una botella en la parte posterior de la cabeza. Se movieron. El local quedó inconsciente. Finalmente, se encontraron un teléfono celular y una billetera en las inmediaciones de la escena del crimen.

Después de todo, él debe La niña de seis años saltó sola de la carriola y cayó al río. Sea la versión original. El bebé finalmente fue abortado. Encontrado muerto a unos 600 metros río abajo Él era. Al final, el padre fue encontrado inconsciente por un transeúnte. Más tarde, el hombre recordó haber visto a un hombre no identificado una hora antes del ataque. Los padres buscaban posibles testigos. Los dos ofrecieron una recompensa de 30.000 € por información importante.

METRO