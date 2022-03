Sanciones a Rusia: hasta el momento se han congelado 955.14306,40 euros

exclusivo



¿Cuántos activos han congelado los bancos en Alemania en el contexto de las sanciones contra empresas e individuos rusos? El gobierno federal ahora proporciona un número por primera vez, que algunos clasifican como “realista”.

Escrito por Philip Eckstein, ARD Capital Studio

Por primera vez, el gobierno federal publicó una cifra sobre cuánto dinero se ha bloqueado en Alemania hasta el momento en relación con las sanciones contra empresas e individuos rusos. En consecuencia, los bancos locales congelaron un total de 955.14306,40 euros hasta el 21 de marzo. Esto significa que los propietarios no tienen acceso a estos fondos y no pueden, por ejemplo, realizar transferencias o retiros.







Felipe Eckstein

Estudio de capital ARD

Información por primera vez

El número ha sido elevado por Deutsche Bundesbank. El Ministerio Federal de Finanzas informó a un miembro del Bundestag de la izquierda a petición. La respuesta está en eso Estudio de capital ARD Antes.

Esta es la primera vez desde que las sanciones entraron en vigencia a fines de febrero que el gobierno federal proporciona información sobre activos congelados. Hasta el momento, los ministerios responsables y el Bundesbank no han respondido a las consultas sobre este tema. Hasta ahora, la respuesta dice que no se pueden revelar más detalles, incluidos los resultados operativos.

Francia pide 850 millones de euros

En otros países, los gobiernos a veces son más abiertos sobre la información sobre activos confiscados y congelados relacionados con el ataque ruso a Ucrania. Por ejemplo, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, dijo en una entrevista hace una semana que su país ya ha comprometido unos 850 millones de euros. 150 millones de euros de los cuales fueron congelados en cuentas, y los millones restantes relacionados con yates confiscados e inmuebles prohibidos.

En Italia también se confiscaron activos por valor de cientos de millones de euros. Según los informes de los medios, en Bélgica ya debería ser de unos diez mil millones.

‘bastante realista’

En comparación, alrededor de 95 millones de euros en Alemania es “bastante realista”, dice Konrad Davie del grupo de interés independiente Bürgerbewegung Finanzwende. En cualquier caso, se puede suponer que hay más activos de personas sancionadas de Rusia en Alemania.

Al mismo tiempo, Duffy destaca que la cifra solo refleja lo que han informado los bancos. Los propietarios reales de yates, bienes raíces o obras de arte a menudo se hacen pasar por empresas falsas. Espera que no solo haya una “cifra del Bundesbank” sino que el Gobierno Federal pronto pueda anunciar “más éxitos” con respecto a estos activos.

El miembro de izquierda del Bundestag Pascal Maier quería saber del gobierno federal el tamaño de los activos totales de las personas y empresas sujetas a sanciones en Alemania. Entonces, la pregunta se refiere no solo a cuentas bancarias, sino también a bienes raíces, automóviles o yates, por ejemplo. El MP también quiso saber qué ya había sido congelado o decomisado.

El gobierno no quiere dar detalles

Con la excepción del número del Bundesbank, el gobierno federal no quiere divulgar ninguna información al respecto. En respuesta a los parlamentarios, el Secretario de Estado Parlamentario en el Ministerio de Finanzas, Florian Tonkar, dijo: “Después de una cuidadosa consideración, el Gobierno Federal ha llegado a la conclusión de que la información solicitada debe protegerse incluso si existe un riesgo leve de convertirse en conocido a la luz del daño potencial es inaceptable”.

Incluso “depositar la información solicitada en la agencia de protección secreta del Bundestag alemán” está por lo tanto fuera de discusión, según el político del FDP Tonkar. De conocerse la información, el éxito de las “medidas sancionadoras establecidas en el marco europeo estará precisamente en riesgo”.

Al político de izquierda Meiser no le convence este argumento. a mi Estudio de capital ARD Dijo que, como miembro del Bundestag, necesitaba más información sobre los activos de las personas y empresas sancionadas en Alemania. “O el gobierno federal se está estancando porque no puede revelar la información, o la está bloqueando porque no la tiene”. Esto último sería un desastre, dice Maier.

Task Force hasta el momento sin resultados

Desde que las sanciones entraron en vigor ha habido frecuentes críticas, en particular contra la oligarquía sancionada en Alemania, no se ha tomado ninguna decisión o acción con la suficiente rapidez. Quizás por eso el gobierno federal tuvo que implementar las sanciones a mediados de marzo Formando un equipo de trabajo. Este grupo de trabajo tiene la tarea de coordinar el trabajo de varios ministerios y agencias involucradas en la implementación de sanciones en Alemania. Originalmente, se suponía que la Cancillería Federal desempeñaría un papel central.

Desde entonces, según información de Estudios ARD Capital Cambió de administración varias veces. El gobierno federal ha dejado preguntas sobre esto sin respuesta. El Ministerio Federal de Economía y el Ministerio Federal de Finanzas son ahora responsables. Los dos ministerios anunciaron recientemente que el grupo de trabajo había comenzado a trabajar, pero hasta el momento no se han informado resultados.