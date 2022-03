Canciller austriaco Nahammer: “El pago de la deuda no debe convertirse en un elemento permanente”

Globalismo: Canciller, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronunció recientemente un discurso en el Bundestag alemán, los miembros del parlamento se dirigieron casi sin problemas a la agenda. Sin embargo, la Asamblea Nacional de Austria aún no ha decidido permitir que Selinskij hable en el Parlamento. ¿Están todos haciendo el ridículo aquí lo mejor que pueden?

Carlos Nehamer: No me corresponde evaluar el Bundestag alemán, al igual que el Bundestag austriaco. Lo que puedo decir es que fue una oportunidad perdida. Solo te ayuda a comprender mejor la situación cuando escuchas a la gente en el suelo.

Globalismo: Austria permaneció neutral en 1955. Desde esta perspectiva, ¿tiene una visión diferente de la guerra en Ucrania que la de los países de la OTAN?

Karl Nehamer en conversación con la autora de WELT Anna Schneider Fuente: Jakob Glaser / ÖVP

Nombre: Ser neutral como país también significa que tienes el deber de proteger y defender tu neutralidad. También significa que Austria, como Alemania, invertirá más en defensa.

Globalismo: Varios países piden un embargo de petróleo y gas a Rusia, mientras que Austria y Alemania, entre otros, se oponen. Ahora bien, no es imposible que Rusia también pueda usar gases venenosos en Ucrania. En ese caso, ¿reconsiderarías tu situación? En otras palabras: ¿Hay un final para el dolor?

Nombre: La línea roja se ha cruzado durante mucho tiempo cuando las ciudades civiles han sido atacadas y bombardeadas. Es una situación muy asquerosa: nos hemos puesto en una situación de dependencia que ahora nos obliga a seguir comprando gas ruso y otros imprescindibles rusos. Sin embargo, lo que el presidente Putin ha juzgado mal es que toda Europa está comenzando a reorientarse por completo en términos de suministro de energía. y sostenible. Esto significa que las consecuencias para la Federación Rusa pueden no ser inmediatas ahora, pero serán muy dolorosas dentro de 10 o 15 años.

Globalismo: La ministra federal del Interior de Alemania, Nancy Visser, no quiere que todos los refugiados de Ucrania se registren en Alemania, exige el sindicato. ¿Ve usted esto como un problema de seguridad, también para Austria?

Nombre: El registro de refugiados es importante porque solo entonces puede comenzar la cadena de ayuda estatal. Por otro lado, generalmente es importante para un país europeo, como aprendimos en 2015 a más tardar, saber quién viene a nosotros y quién se quedará. Esta es una cuestión de principios, y también es una cuestión de seguridad. El crimen organizado o la trata de personas, por ejemplo, solo se pueden abordar si se registra a todas las personas que ingresan al país.

Globalismo: Aún quedan por gastar miles de millones del fondo anti-coronavirus de la Unión Europea cuando Francia e Italia ya exigen el próximo medio de canje de deuda debido a la guerra en Ucrania. ¿Dónde están los “Cuatro Frugales”, es decir, Austria, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos?

Nombre: Los Cuatro Frugales están ahí cuando se trata de garantizar que la deuda común de la UE no se considere una institución permanente. Pero solía ser más escéptico sobre los canjes de deuda: la crisis de la pandemia me enseñó lo contrario. Creo que es correcto invertir en la crisis. También lo hemos hecho muy eficazmente en Austria. Ahora estamos en medio de la siguiente etapa y tendremos que enfrentar esto de manera precisa y específica, porque al final siempre se trata de asegurar los medios de vida de los ciudadanos.

Globalismo: Esto significa, sin embargo, que la deuda europea eventualmente podría convertirse en una constante; De modo que no se descarta un nuevo endeudamiento conjunto por parte de la Unión Europea.

Nombre: La creación del Fondo de Recuperación fue una orden única para hacer frente a la crisis de Covid. La mayor parte de los fondos de este fondo aún no se han distribuido. En este momento, no veo un problema en no tener suficiente dinero, sino el desafío de usarlo de manera específica.

Globalismo: En este contexto, ¿qué espera de Alemania del canciller Olaf Scholz?

Nombre: Espero que seamos apoyados para rechazar los canjes de deuda permanentes en la Unión Europea. Esta herramienta era adecuada para las crisis, pero no debería volverse permanente. A la larga, los presupuestos públicos no podrán absorber o reemplazar todas las repercusiones de las crisis. Esto nos confundiría, tanto a nivel nacional como europeo.

Globalismo: A la luz del creciente número de heridos, ¿es concebible que las medidas Corona en Austria terminaran a principios de marzo?

Nombre: Hay una diferencia entre mirar algo más tarde y tener que decidir algo en tiempo real. Por supuesto, siempre hay riesgo en estas decisiones, y ningún experto puede dar una respuesta o un diagnóstico definitivo. Solíamos ser más dogmáticos en nuestras decisiones, pero en los dos años de la pandemia hemos aprendido precisamente eso: que el virus es muy resistente, y tenemos que lidiar con él de la misma manera. Incluso si los procesos democráticos de toma de decisiones a menudo toman mucho tiempo. Pero eso no debe ser una excusa, también hemos cometido errores.

Globalismo: Mirando hacia atrás, ¿cuál fue el mayor error en la política de Austrian Corona?

Nombre: Pensar que el virus se puede calcular en el sentido más estricto de la palabra. Me sentí un poco humillado por la pregunta de qué podrían hacer las personas contra el virus. Por ejemplo, después del primer confinamiento, fue un error pensar que vencimos al virus.

Globalismo: ¿Ha fallado la vacunación austriaca obligatoria contra Corona?

Nombre: número. Tienes que mirar cuidadosamente cómo decidimos esto. La acción y su decisión se realizaron durante un tiempo delta variable. Debido al riesgo delta variable, estaba claro que si no lográbamos una tasa de vacunación lo suficientemente alta, nos enfrentaríamos a cierres continuos. Sin embargo, también está claro que la obligación de vacunar es una grave violación del derecho a la autodeterminación: no es fácil de hacer cumplir. Ahora esta ley tiene la opción de hacer obligatoria la vacunación, o no. Y si ni las salas regulares ni las camas de cuidados intensivos en los hospitales están, como lo están ahora, y la infraestructura crítica en su conjunto no está tan en peligro como en noviembre del año pasado, entonces la Constitución no permite la vacunación obligatoria. Punto de vista. Así que no es un caso de reincidencia: esta perspectiva de soltar siempre ha sido parte del diseño.

Globalismo: Actualmente, Alemania todavía está discutiendo la introducción de un requisito general para la vacunación contra la corona, como ya es el caso en Austria. ¿Qué podemos aprender de Austria en este punto?

Nombre: La clave es un amplio consenso. La Ley de Vacunación Obligatoria fue aprobada en el parlamento austriaco con un 80 por ciento de aprobación. El segundo desafío es la aceptación en la sociedad. Vacunación contra los no vacunados: esta polarización es peligrosa para la democracia. Esto es lo más importante que tomé de ese tiempo.

Globalismo: El pedido de máscaras en interiores regresa a Austria: ¿seguirán más medidas?

Nombre: Sería imprudente descartarlo. Entonces no aprenderemos nada de dos años de pandemia.

Globalismo: En 2019, se eligió la “Lista Sebastian Kurz – Partido del Pueblo Nuevo (ÖVP)”, no el ÖVP sin Sebastian Kurz. Actualmente, su partido tiene el 22 por ciento en las encuestas de opinión: bajo Kurz, todavía obtiene el 37,5 por ciento en las elecciones de 2019. ¿Qué atribuye a las cifras más bajas de las encuestas? ¿Los votantes extrañaron a Kurz o es el tema de la encuesta el motivo de su desaprobación?

Nombre: Podría ser una combinación de los dos. Por supuesto, fue un gran golpe para muchos cuando Kurtz dejó la política. Todas estas sospechas que se están levantando actualmente -todavía no hay condenas- son, por supuesto, malas para la reputación del partido en ese clima. Tienes que ser persistente y asertivo, tener una línea clara. Esto es exactamente lo que hay que hacer ahora.

Globalismo: Si se queda como canciller, ¿descartaría una alianza con el FPÖ, a diferencia de Sebastian Kurz?

Nombre: Esto depende de cómo se desarrolle el Partido de la Libertad. Actualmente, a la luz del extremismo de Herbert Kekel, sí.