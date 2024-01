Tres soldados estadounidenses murieron en un ataque con drones en Jordania

A partir de: 28 de enero de 2024 a las 18:23

Tres soldados estadounidenses murieron y varios más resultaron heridos en un ataque con aviones no tripulados en Jordania, cerca de la frontera con Siria. El presidente estadounidense Biden culpó a los grupos armados respaldados por Irán.

Tres soldados estadounidenses murieron y varios más resultaron heridos en un ataque con aviones no tripulados en Jordania, cerca de la frontera con Siria. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que el ataque fue llevado a cabo por “grupos armados extremistas apoyados por Irán” que operan en Siria e Irak. Sin embargo, todavía están en el proceso de recopilar datos sobre el ataque.

Biden amenaza con represalias

Biden amenazó diciendo: “No tengo ninguna duda: haremos que todos los responsables rindan cuentas, en el momento y de la manera que elijamos”.

El comando regional responsable del ejército estadounidense, el Comando Central, informó que 25 soldados habían resultado heridos. El ataque se produjo el domingo en una base estadounidense en Jordania. El ejército estadounidense no proporcionó más antecedentes sobre el incidente.

El dron parece proceder de Siria

Según los medios estadounidenses, esta es la primera vez que soldados estadounidenses mueren en un ataque hostil en Oriente Medio desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre. CNN informó que el dron procedía de combatientes respaldados por Irán, pero parece haber venido de Siria. No está claro por qué la defensa aérea no pudo interceptar el dron. Las bases estadounidenses en Irak y Siria en particular se han convertido en blanco de frecuentes ataques con drones y misiles. Estados Unidos ha subrayado repetidamente que teme que el conflicto en Medio Oriente se convierta en una guerra regional.

Aún no ha habido respuesta de Jordania. Las fuerzas estadounidenses han utilizado durante mucho tiempo el reino como base en las inmediaciones de Irak, Israel, Cisjordania palestina, Arabia Saudita y Siria. Normalmente hay unos 3.000 soldados estacionados allí.