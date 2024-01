Guerra en Oriente Medio: Alemania deja de financiar a la UNRWA en la Franja de Gaza

La Corte Internacional de Justicia pidió a Israel que actuara con moderación en su guerra contra Gaza, pero no le exigió que detuviera el ataque. Al mismo tiempo, se aceptó la acusación de genocidio de Sudáfrica. “Es cierto que se pueden atacar edificios civiles si les disparan”, afirma Jack Schuster, comentarista principal de WELT.

“El derecho de Israel a la autodefensa no se tuvo en cuenta de ninguna manera”.

DrDebido a la supuesta implicación de algunos empleados de la organización de ayuda palestina de las Naciones Unidas UNRWA en la masacre de Hamás en Israel, Alemania no está dispuesta a aprobar por el momento nuevos fondos para la organización. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Desarrollo anunciaron el sábado por la tarde en Berlín que “hasta que se complete la aclaración, Alemania, en coordinación con otros países donantes, no aprobará temporalmente ningún nuevo fondo para la UNRWA en Gaza”. Añadió que, en cualquier caso, actualmente no hay nuevos compromisos pendientes.

Leer también

Al mismo tiempo, los ministerios confirmaron que continúa la ayuda humanitaria a los palestinos. Hace unos días se aumentó en siete millones de euros la financiación para el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La UNRWA es vital para las necesidades básicas de la población palestina. Era “absolutamente cierto” que la UNRWA actuó con prontitud a la luz de las acusaciones contra el personal y que el Comisionado General Philippe Lazzarini “tomó medidas inmediatas”.

Después de que Estados Unidos y Canadá, Gran Bretaña, Italia y Australia también suspendieran el sábado sus pagos a la organización de ayuda.

En 2023, Alemania donará 200 millones de euros a la UNRWA

Según sus propios datos, el gobierno federal apoyó a la Organización de Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA) solo en 2023 con más de 200 millones de euros. Otros países occidentales también son importantes donantes de la UNRWA.

Israel había proporcionado a la organización de socorro información de que doce de los empleados de la organización, varios miles en la Franja de Gaza, habían participado en la masacre. Fueron liberados inmediatamente. Lazzarini y el secretario general de la ONU, António Guterres, se horrorizaron y amenazaron a los afectados con consecuencias penales.

Leer también Violación por Hamás

En los ataques del 7 de octubre, terroristas de Hamás y otros grupos extremistas palestinos en Israel mataron a más de 1.200 personas y tomaron como rehenes a más de 250. Israel respondió con ataques aéreos masivos y un ataque terrestre. Según cifras palestinas, a consecuencia de ello murieron más de 26.000 personas.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí pide la dimisión del director general de la UNRWA, Lazzarini

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí también pidió la dimisión del Director General de la UNRWA tras las acusaciones de que doce empleados de la Agencia de Ayuda a Palestina de las Naciones Unidas estaban implicados en la masacre de Hamás. “Señor Lazzarini, por favor dimita”, escribió Israel Katz en la plataforma online X (anteriormente Twitter) el domingo por la noche. El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, había advertido previamente que la ayuda de la organización en Gaza estaba a punto de terminar después de que varios países dejaran de realizar pagos temporalmente. El portavoz del gobierno israelí, Elon Levy, también acusó a la UNRWA de ser una “fachada de Hamás”. “Ella está literalmente encubriendo a Hamás”, escribió en X.