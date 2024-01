Sin verificador de hechos: Musk difunde información errónea sobre las elecciones estadounidenses en X

Como propietario y ávido usuario de la plataforma, cuando Trump advirtió en Twitter en la primavera de 2020, cuando aún era jefe de Estado, que el uso cada vez mayor del voto por correo conduciría a una “elección amañada”, el operador en ese momento se apresuró a refutar esta afirmación. Un apéndice a la publicación decía: “Conozca los datos sobre la votación por correo”. Los expertos no ven ninguna conexión preocupante con el fraude electoral. Y cuando Musk, que desde entonces compró Twitter y le cambió el nombre a X, empezó a hacer declaraciones similares al estilo Trump, no hubo verificación de hechos.

anuncio

En principio, esto no es sorprendente, ya que Musk despidió a miles de empleados tras la adquisición de Twitter. El multimillonario no depende de sus propios moderadores para revisar las contribuciones, sino de los “comentarios de la comunidad”. Lo ideal es que los propios usuarios comenten otras publicaciones y hagan correcciones si es necesario. Obviamente, esto no se aplica generalmente a las propias contribuciones de Musk.

Así pudo hacerlo el opositor declarado del presidente estadounidense Joe Biden Según el New York Times el 10 de enero en respuesta a una publicación sobre la reciente afluencia de inmigrantes ilegales siendo incorrecta y sin respuesta Afirmar“A los inmigrantes ilegales no se les impedirá votar en las elecciones federales”, afirmó. Hace unos días, Musk ya había sugerido que Biden y los demócratas no están adoptando una línea dura en materia de inmigración porque están “importando votantes”, una teoría conspirativa sobre un supuesto “intercambio de población” que Trump estaba difundiendo casi al mismo tiempo. El periódico explicó que los extranjeros tienen prohibido participar en las elecciones federales en los Estados Unidos de América. Había riesgo de encarcelamiento y deportación. Los casos de votación ilegal por parte de no ciudadanos son raros.

El líder del SPD quiere aumentar la presión política sobre Musk

Los compradores de Twitter también expresaron dudas más amplias sobre el sistema electoral estadounidense. En el 8 de enero escribió, que los votantes en Estados Unidos “no necesitan una identificación emitida por el gobierno para votar y pueden enviar sus boletas por correo. Esto es una locura”. La publicación ha sido vista más de 59 millones de veces. Sin embargo, según el Times, más de la mitad de los estados exigen que los votantes presenten su identificación en las urnas. En la mayoría de los demás casos, se requiere una firma, declaraciones juradas o al menos datos de nacimiento. Según la ley federal, los votantes deben someterse a una verificación de identidad al registrarse.

“Difundir información falsa y sembrar desconfianza en la realización de nuestras elecciones es completamente irresponsable”, dijo al Times la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, criticando los comentarios de Musk. “Es aún más grave cuando viene del propietario de la plataforma de redes sociales”. Maya Wiley, presidenta de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, teme que el comportamiento de Musk dé vía libre a la desinformación en Facebook y YouTube, por ejemplo. “Está hirviendo y él mantiene la temperatura alta”, se queja Steven Risher, registrador electoral del condado de Maricopa, Arizona. Tales tergiversaciones “probablemente nos harán la vida más difícil”.

Después de que el Departamento de Estado acabara de señalar una campaña de desinformación prorrusa sobre X, la líder del Partido Socialdemócrata, Saskia Eskin, también pidió una mayor presión política sobre Musk. Al mismo tiempo, ahora es necesario establecer rápidamente las estructuras formales necesarias para hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales y, lo más importante, dotarlas de personal. “Tenemos que proteger nuestra democracia y nuestra sociedad abierta de ciberataques hostiles de Estados autoritarios como Rusia”, aseguró Eskin al periódico Tagesspiegel. Sobre la base de la ley de protección de datos, la Unión Europea debe tomar medidas más estrictas contra la desinformación en Internet. La Comisión de la UE inició un procedimiento de infracción contra X a mediados de diciembre.



(BME)