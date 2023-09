La amiga y la madre hablan en vivo por televisión sobre su último contacto

Página principal mundo

de: Michel Brey y Robin Dietrich

En un pequeño pueblo de Alsacia, una chica de 15 años desaparece sin dejar rastro. La búsqueda de ella continúa.

Actualización del 29 de septiembre a las 11:49 a. m.: “Ya no duermo, ya no como. No puedo pensar en nada más que en ella”, dice la madre de Lena en una entrevista con TF1. Ella y su amiga se aventuraron frente a la cámara y explicaron cómo Pasó un día cuando Lena desapareció.

“La vi en el baño. Ese fue el último momento en que la vi. Estaba feliz, emocionada. “Tenía un plan para el día”, recuerda la madre Fanny. Lena quería encontrarse con su amiga Tao en Estrasburgo. Pero nunca Llegamos allí.

“Esperé en la estación de tren, pero ella nunca se bajó”, dice Tao, de 19 años. Mantiene una relación con la joven de 15 años desde hace unos meses. Querían ir juntos a un restaurante en Estrasburgo e ir de compras. Pero incluso antes de que el tren Lina llegara a Estrasburgo, Tao afirma que sintió que algo andaba mal. Explica: “Le escribí a su madre diciéndole que algo era extraño y ella ya no respondió”. Lina dejó de contestar su celular.

Dice que Tao recibió el último mensaje alrededor de las 11:15 a.m. “Era un vídeo de ella. Ella se los mostró. Estaba feliz de venir. Estaba en camino”.

Aún no hay rastros de la desaparecida Lina de Francia, y ahora su novio ha hablado en la televisión. © TF1/Policía

El destino del joven de 15 años desaparecido preocupa a Francia: se revelan nuevos detalles

Actualización del 29 de septiembre a las 10:25 a. m.: La búsqueda de Lina, una joven francesa de 15 años, continúa y la niña sigue desaparecida. Los medios franceses informaron unánimemente que el jueves unos 80 gendarmes registraron dos zonas cercanas a Barka. El joven de 15 años desapareció el sábado mientras caminaba tres kilómetros hasta la estación de tren de Saint-Blaise-La Roche. Según France Info, la bendición está en camino.

En realidad, la adolescente quería ir a Estrasburgo a ver a su novio. Sin embargo, no llegó hasta allí. Dos testigos los vieron camino a la estación de tren. Pero los investigadores saben que el joven de 14 años ni siquiera subió al tren. A principios de semana, cientos de vecinos también participaron en la búsqueda de pistas sobre el adolescente. El miércoles, buzos de la policía acuática franco-alemana registraron el estanque.

Actualización del 28 de septiembre a las 9:45 a. m.: Lina, francesa de 15 años, sigue desaparecida. Después de su desaparición, el estanque fue objeto de búsquedas el miércoles. En la búsqueda se utilizaron buzos de la policía acuática franco-alemana de Kehl. De ello se informó a la Gendarmería. En total, unos 50 gendarmes continuaron buscando al joven.

Los buzos buscan a Lena, de 15 años, desaparecida en Francia. © Patrick Herzog/DPA/Gendarmería Nacional

Según France Info, el estanque se encuentra en la carretera donde desapareció el sábado el joven de 15 años. La adolescente tenía muchas ganas de ir a ver a su novio a Estrasburgo, pero no pudo. La búsqueda también continuará el jueves BFM Alsacia mencionado.

Joven de 15 años desaparecido en Francia: nuevos detalles sobre el caso – la búsqueda continúa

Los investigadores ahora saben que el adolescente no subió al tren. Dos testigos los vieron camino a la estación de tren. Así lo anunció el fiscal de Saverne (Alsacia), Alain Clyroux. Casi al mismo tiempo, el teléfono de la persona desaparecida dejó de enviar señales. Agregaron que todas las posibilidades serán estudiadas más a fondo durante la investigación. BFM Alsacia.

Los buzos buscan en un estanque a Lena, de 15 años. Está desaparecida desde el sábado. © Patrick Herzog/DPA

Al parecer varias personas acudieron a un llamado de Gendarmería para que la ciudadanía brindara información. “Estamos recibiendo muchas llamadas”, dijeron. “Me temo que le pasa algo grave”, dijo un amigo. BFMTV. Al principio la búsqueda de la persona desaparecida no tuvo éxito, como en el caso del desaparecido Emil. El niño de dos años había desaparecido de la localidad de Le Vernet, en el sur de Francia.

La suerte del joven de 15 años desaparecido preocupa en Francia y varios servicios de emergencia peinan la ciudad

Nuestro informe inicial: Saint-Blaise-La Roche – El martes 26 de septiembre, los medios de comunicación franceses despertaron mucho interés en la búsqueda de un joven de 15 años. La adolescente Lina ya había desaparecido el sábado en un corredor de tres kilómetros de longitud.

Más de 300 voluntarios buscan a Lena, de 15 años, desaparecida en Alsacia

La operación de búsqueda se llevó a cabo bajo la dirección de la policía y funcionarios forestales. Se cree que el joven de 15 años se dirigía hacia la estación de tren de Saint Blaise La Roche, pero nunca llegó allí. Su novio, con quien había quedado en encontrarse en Estrasburgo, llamó a la policía cuando ella no llegó allí según lo acordado. Al principio no estaba claro dónde había desaparecido la niña, pero más tarde la policía descubrió que nunca había subido al tren.

La policía buscó al desaparecido con ayuda de helicópteros, perros y amenazas. La búsqueda se llevó a cabo en una zona boscosa junto a una carretera comarcal y un carril bici por el que pasaba la joven de 15 años de camino a la estación de tren. Casi 400 voluntarios que ayudaron a la policía en la búsqueda recibieron instrucciones de registrar la zona a una distancia de dos metros entre sí en busca de ropa, un bolso, un teléfono móvil o rastros de sangre.

Una joven de 15 años desaparecida le envía la última señal de vida a su novio

La búsqueda del joven de 15 años desaparecido comenzó el lunes en las afueras de Saint-Blaise-La Roche. En la segunda búsqueda del martes, 380 voluntarios buscaron entre las 8 a.m. y la 1 p.m. hora local. “No fuimos a trabajar hoy para participar en la búsqueda. Todos somos padres y estamos afectados por esta desaparición”, dijo un empleado de la empresa constructora que ayudó en la búsqueda.

Llamamiento de testigos sobre la joven de 15 años desaparecida en Saint-Blaise La Roche:

apellido: lena

lena medición: 1,60 metros

1,60 metros Peso: 49 kilogramos

49 kilogramos Poesía: Rubia, hasta los hombros

Rubia, hasta los hombros ropa: Vestido gris, chaqueta blanca y zapatillas Converse blancas.

Vestido gris, chaqueta blanca y zapatillas Converse blancas. ubicación: San Blas La Roche

El primer y segundo intento de encontrar a la niña no tuvieron éxito: la joven de 15 años todavía se considera desaparecida. No debería haber más información todavía. La adolescente envió la última señal de su vida como mensaje a su novio mientras partía.

La fiscal Aline Cleroux pronunció unas palabras en rueda de prensa. Así, dos testigos vieron a la persona desaparecida el sábado por la mañana camino a la estación de tren. El siguiente paso es revisar los charcos a lo largo del camino. (tercero con la EPA)