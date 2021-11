SC Freiburg: Nico Schlutterbeek prefiere la Bundesliga al extranjero

El duelo con Haaland dio confianza

El defensa del Friburgo Nico Schlutterbeek no necesariamente se muda al extranjero en su plan de carrera. “No soy del tipo que realmente quiere jugar en Inglaterra o España. El joven de 21 años dijo en una entrevista con Kicker y no descartó un movimiento futuro,” Siempre he querido jugar en la Bundesliga, preferiblemente con el mejor club “.” Cuando hago lo mejor que puedo, incluso un palo grande golpea la puerta “.

Con Breisgauer, Schlotterbeck es actualmente cuarto en la Cámara de los Lores alemana y tiene buenas posibilidades de clasificarse para la competición europea. Aunque el zurdo, que todavía tiene contrato hasta 2023, no ha anunciado una pelea, como es el caso de casi todos los residentes de Friburgo, el puesto no será cedido voluntariamente. “Cuando me despierte, quiero permanecer despierto también. Si confirmamos nuestra actuación, definitivamente irá a la Copa de Europa. Podemos hacerlo”.



Una de las razones de un buen comienzo de temporada es, sobre todo, una fuerte defensa. Con 13 goles encajados después de 13 partidos, Friburgo, junto con el líder de la liga, el Bayern de Múnich, tiene la mejor defensa de la liga. Cedido al Union Berlin, Schlutterbeek fue designado con el entrenador Christian Streiche este año, estuvo en la alineación titular en todos los partidos competitivos y fue nombrado para la selección nacional por primera vez en septiembre.

La tendencia alcista del hombre defensivo, que saltó de 7,5 a 13 millones de euros en la actualización de valor de mercado de octubre, también está relacionada, según sus declaraciones, con la exitosa segunda vuelta de la presente temporada. En la victoria por 2-1 sobre el Borussia Dortmund, Schlutterbeek puso a Erling Haaland (21) en la serie, el único partido de la Bundesliga de esta temporada en el que el noruego ha estado jugando sin marcar un gol. “En el partido vi lo bueno que podía ser. Me di cuenta: podría ser un defensor realmente bueno y tal vez ahora lo sea. En un buen día puedo golpear a bastantes”, dijo Weiblinger, quien pasó del Karlsruhe Youth al FC. Barcelona en 2017. de los atacantes.

