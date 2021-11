¿Un nuevo motor para Verstappen en Arabia Saudita?

… Por cierto, lo volvemos a resumir en esta serie de fotos. Con 72 victorias, Schumi sigue siendo el piloto de Ferrari más exitoso de todos los tiempos, ¡por un claro margen! Niki Lauda es segundo en esta clasificación con solo 15 victorias, y Sebastian Vettel solo 14. Por no hablar de los cinco títulos mundiales de Schumacher en rojo …

2:04 pm

Todd: Por eso realmente quería a Schumacher.

Como jefe del equipo, Jean Todt llevó con éxito al campeón mundial de Benetton a Ferrari en 1996. En Canal +, Todd explica: “Cuando llegué a Ferrari, la gente del chasis dijo que no ganamos por el motor. Y la gente en el El motor dijo que no ganamos. Por el chasis. Otros dicen que no ganamos por los pilotos “.

El enfoque de Todd: “Si contratamos al mejor piloto del mundo, un piloto de gran éxito o un campeón mundial, podemos superar esa excusa una vez”. Es por eso que una vez habló con Ayrton Senna sobre cambiarse a Ferrari y luego firmó con Michael Schumacher. Una excusa menos para el equipo …