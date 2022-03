10:05

Schumacher no se arrepiente de fichar a Haas ‘absolutamente’



El equipo de Haas siempre ha sido noticia, pero lamentablemente no siempre en un sentido positivo. ¿Se arrepentirá Mick Schumacher de haber firmado con las fuerzas estadounidenses? “No, en absoluto”, señala. Frente a “Bild am Sonntag” Claro y aclara: “Estoy feliz aquí y estoy de acuerdo con todos. No es un hecho”.

“Es fantástico que yo, como piloto recién en su segundo año, tenga un impacto tan grande en el desarrollo y la instalación del coche. Me estoy desarrollando con el equipo”, afirma, aunque admite que los últimos días han sido “turbulento”. Y esto debe continuar incluso después de la partida de Nikita Maspin.

Ahora, entre otras cosas, queda por aclarar quién liderará el segundo Haas este año.