Se dice que Franz Beckenbauer padecía muchos problemas de salud.

Franz Beckenbauer fue uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos. Ahora el bávaro ha fallecido a los 78 años. Los ex compañeros lloran “por una figura destacada, no sólo en el fútbol”.

kArl-Heinz Rummenigge quiere celebrar un gran funeral en memoria de Franz Beckenbauer, fallecido el domingo. El ex entrenador del Bayern dijo a Bild: “El mundo del fútbol entero y más allá está de luto por la pérdida de nuestro amigo Franz. El FC Bayern de Múnich debería organizar un funeral en su memoria por gratitud y recuerdo, que no existiría sin él”. .

Rummenigge habló por teléfono con Uli Hoeness el lunes sobre este asunto. Baviera quiere estudiar la viabilidad de esta propuesta. A continuación, el funeral se celebrará en el estadio de Múnich con capacidad para 75.024 personas. Beckenbauer murió el domingo a la edad de 78 años.

“Estoy profundamente consternado. Franz Beckenbauer reescribió la historia del fútbol alemán y dejó una huella duradera en ella. Fue mi capitán en el Bayern de Múnich, mi entrenador en la selección nacional y nuestro presidente en el Bayern. En estos papeles no sólo tuvo éxito, sino… “Único. El fútbol alemán pierde la personalidad más grande de su historia”.

En su último puesto en el Bayern de Múnich, Franz Beckenbauer fue presidente honorario. Ahora habrá un gran servicio conmemorativo para los Standard Heroes Fuente: Agencia de Noticias Alemana/Andreas Gebert

El presidente honorario del Bayern Hoeneß dijo: “Franz Beckenbauer es la personalidad más grande que el Bayern de Múnich haya conocido jamás. Como jugador, entrenador, presidente y persona: inolvidable. Nadie podrá alcanzarlo jamás”. El Bayern de Múnich abre su año en la Bundesliga el viernes con un partido en casa contra el TSG Hoffenheim. También en este contexto Beckenbauer se siente triste.

Beckenbauer padecía la enfermedad de Parkinson

En los últimos años de su vida, Beckenbauer sufrió numerosos problemas de salud. Además de operaciones cardiovasculares y un infarto en el ojo derecho, a Beckenbauer le diagnosticaron recientemente la enfermedad de Parkinson, asociada a la demencia, que sufrió mucho en las últimas semanas de su vida. Esto es lo que informó Bild.

6 de enero de 2023: Beckenbauer con su esposa Heidi y su hijo Joel Fuente: Picture Alliance/Karl Schöndorfer/picturedesk.com

Beckenbauer hizo su última aparición pública un año antes de su muerte. Su última aparición fue el 6 de enero de 2023 en una cena tradicional de carpas en Kitzbühel en el hotel “Kitzhof”. Su última visita al estadio fue el 26 de agosto de 2022. Pero no en el FC Bayern de Múnich, sino en el partido de la Bundesliga entre 1899 Hoffenheim y Augsburgo (resultado final: 1-0), porque fue tratado en una clínica cercana. El mecenas del Hoffenheim, Dietmar Hoppe, invitó a Beckenbauer.

Mientras tanto, Berti Vogts, de 77 años, presentó una moción para honrar el trabajo de su ex compañero. El ex seleccionador nacional podría imaginar cambiar el nombre de la Copa de Alemania en honor a Beckenbauer: “Es importante que las futuras generaciones de futbolistas no olviden su nombre. Tal vez la Federación Alemana de Fútbol debería considerar la posibilidad de ponerle a la Copa de Alemania el nombre de Franz Beckenbauer”.