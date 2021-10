Se encuentran rastros de vida antigua dentro del rubí de 2.500 millones de años

Los investigadores examinan algunas de las piedras preciosas más antiguas del mundo Universidad de Waterloo Se descubrió un residuo de carbono que alguna vez fue vida antigua enterrada en una gema de 2.500 millones de años.

El equipo de investigación, dirigido por Chris Yakimchuk, profesor de ciencias ambientales y de la Tierra en Waterloo, comenzó a comprender mejor las condiciones necesarias para la formación del rubí para estudiar la geografía de las gemas. Durante esta investigación en Groenlandia, un equipo de los almacenes de gemas más antiguos del mundo descubrió un espécimen de rubí que contenía grafito mineral hecho de carbono puro. El análisis de este carbono indica que es un remanente de vida temprana.

El grafito dentro de este rubí es realmente único. Esta es la primera vez que vemos evidencia de vida antigua en rocas que contienen rubíes ”, dice Yakimsuk. “La presencia de grafito nos da más pistas sobre cómo se formaron las gemas en este lugar, algo que no se puede hacer directamente en términos de color rubí y composición química”.

La existencia de grafito permitió a los investigadores analizar una propiedad llamada composición isotópica de los átomos de carbono, que mide los tamaños relativos de diferentes átomos de carbono. Más del 98 por ciento de todos los átomos de carbono tienen 12 unidades de masa atómica, pero algunos átomos de carbono son más pesados, con 13 o 14 unidades atómicas.

“Los organismos prefieren átomos de carbono más ligeros porque necesitan menos energía para adherirse a las células”, dijo Yakimsuk. “Basándonos en el aumento de los niveles de carbono-12 en este grafito, llegamos a la conclusión de que los átomos de carbono alguna vez fueron una vida antigua, en su mayoría microorganismos muertos como las cianobacterias”.

El grafito se encuentra en las rocas más antiguas hace 2.500 millones de años, cuando no había mucho oxígeno en la atmósfera del planeta y solo había vida en microbios y películas de algas.

Durante el estudio, el equipo de Yakimchuk descubrió que esta piedra preciosa de grafito no solo estaba asociada con la vida antigua, sino que también era esencial para la existencia de esta joya. El grafito cambió la química de las rocas circundantes para crear condiciones favorables para el crecimiento de gemas. Sin él, los modelos del equipo demostraron que no era posible crear gemas en este espacio.

“Crecimiento de corindón (rubí) durante la reunión final del Grayton del Atlántico norte arcaico, suroeste de Groenlandia”, publicado recientemente Reseñas de geografía mineral. Se publicó un estudio auxiliar en la revista “Corundum Puzzle: Controlling Ruby Forming Fluids in the Transforming Melanes of Ultramorphic and Aluminium Rocks”. Geografía de la química En junio.

